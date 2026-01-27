Гърция въвежда гласуване по пощата за гражданите си в чужбина

Още по темата: Нови мерки в Гърция: удвояване на данъка върху банковите имоти 21.01.2026 13:19

Критериите за участие бяха отменени през 2023 г.

Ново предложение на правителството ще позволи на гърците, живеещи в чужбина, да гласуват по пощата в националните избори и ще създаде специален избирателен район с три места за диаспората, с цел да се увеличи участието и представителството

Гръцкото правителство представи законодателно предложение, целящо да засили политическото участие на гърците, живеещи в чужбина, чрез разширяване на гласуването по пощата за националните парламентарни избори и създаване на специален избирателен район за диаспората, пише To Vima.

Инициативата беше представена в понеделник, 26 януари, пред кабинета от министъра на вътрешните работи Теодорос Ливаниос. Тя бележи най-новата стъпка в по-широките усилия да се направи гласуването по-достъпно за гръцката диаспора.

Съгласно предложението, гърците, живеещи извън страната, ще могат да гласуват по пощата в парламентарните избори, право, което досега не е било достъпно за национални избори. Успоредно с това правителството планира да създаде нова избирателна област с три места, представляваща гръцката диаспора, което ще позволи на гласоподавателите в чужбина да избират директно свои представители в парламента.

Ливаниос вече покани всички политически партии, представени в парламента, да участват в неформална междупартийна комисия, за да обсъдят предложението. Срещата е насрочена за четвъртък, 29 януари, в 11 часа в Министерството на вътрешните работи.

Реформата идва точно две години след въвеждането и прилагането на гласуването по пощата за изборите за Европейски парламент (ЕП). Според правителството целта е да се улесни още повече участието на гръцките избиратели в чужбина, като удобството на гласуването по пощата се разшири и за националните избори.

„Тази реформа има за цел да даде възможност на гърците, живеещи извън страната, да упражнят конституционното си право без ненужни пречки“, заяви министерството, подчертавайки, че избирателите ще могат да гласуват от мястото си на пребиваване, вместо да пътуват на дълги разстояния до избирателните секции.

На националните избори в Гърция през 2023 г. около 18 000 избиратели в чужбина гласуваха в избирателни секции,

създадени по целия свят. По това време участието се регулираше от Закон 4648/2019, който налагаше специфични критерии за допустимост и логистични ограничения. В някои случаи избирателите бяха длъжни да пътуват до избирателни секции, намиращи се в друга държава.

Тези критерии за участие бяха отменени през 2023 г. Настоящото предложение прави още една крачка напред, като премахва напълно необходимостта от физическо присъствие в избирателните секции, позволявайки на избирателите в чужбина, които отговарят на критериите, да гласуват по пощата.

Говорейки за инициативата, Ливаниос заяви, че очаква „значим диалог с всички партии, представени в парламента, за да може тази реформа да стане закон, при условие че бъде осигурено необходимото засилено мнозинство“.

Следва да се отбележи, че гласуването по пощата за парламентарни избори ще остане ограничено до избирателите, живеещи извън Гърция. Избирателите, живеещи в страната, не могат да гласуват по пощата в национални избори. Пощенското гласуване обаче вече е в сила за изборите за Европейски парламент и националните референдуми. Съгласно съществуващите правила, избирател, живеещ в Гърция, би могъл, например, да гласува по пощата в европейските избори през 2029 г.

Ако бъдат приети, предложените промени биха представлявали значителна промяна в начина, по който Гърция взаимодейства с диаспората си, като предлага по-голям достъп, удобство и официално представителство на гражданите, живеещи в чужбина.