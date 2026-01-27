Учени откриха най-старите дървени инструменти в Гърция

Още по темата: Защо Гърция продължава да е сред любимите дестинации в Средиземноморието 20.01.2026 08:46

Древните хора са притежавали цяла поредица от инструменти

Два артефакта, открити на брега на езеро в Гърция, са най-старите дървени инструменти, открити досега, и датират отпреди 430 000 години.

Единият е вретеновидна пръчка с дължина около 80 сантиметра, която може да е била използвана за копаене в калта. Другият е по-малък, по-загадъчен ръчен къс върбова или тополова дървесина, който може да е бил използван за оформяне на каменни инструменти, според изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учените смятат, че древните хора са притежавали цяла поредица от инструменти, изработени от камък, кост и дърво. Но е особено трудно да се намерят доказателства за дървени инструменти днес, защото дървото гние много бързо. Такива инструменти се запазват само в специфични среди, като лед, пещери или под вода.

Най-новите инструменти, открити в басейна на Мегалополис в Гърция, вероятно са били бързо погребани от седименти и са се запазили от влажна среда с течение на времето. В продължение на години изследователите са откривали други останки на обекта, включително каменни инструменти и кости на слонове с разрези по тях. Въпреки че учените не са датирали директно дървените инструменти, обектът е на около 430 000 години, което дава представа за възрастта на предметите.

„Винаги съм била развълнувана да мога да докосна тези предмети“, каза авторката на изследването Анемике Милкс от Университета в Рединг.

Човешки останки все още не са открити на обекта, така че все още не е ясно кой е използвал инструментите. Собствениците може да са били неандерталци, ранни човешки предци или някой друг.

Обектът в Гърция вероятно има още находки от миналото, които чакат да бъдат открити, каза археологът Джарод Хътсън от Националния природонаучен музей „Смитсониън“. Но невзрачният вид на тези два нови инструмента ги прави по-трудни за интерпретация.

„Трудно е да се вълнуваме от тях, защото не ви се струват веднага дървени инструменти. И не знаем за какво са били използвани“, каза Хътсън, която не е участвала в новото проучване.

Други примери за древни дървени инструменти включват комплект копия от Германия и 300 000-годишни китайски пръчки за копаене, които може да са били използвани за събиране на растения.

"Новата находка предлага рядък поглед към разнообразната колекция от инструменти, използвани за оцеляване - поглед към „малко известен аспект от технологията на ранните хора“, казва авторът на изследването Катерина Харвати от Университета в Тюбинген.