Окончателно: ЕС забрани напълно вноса на руски газ от 2027 г.

Готвят забрана за внос на петрол и ядрено гориво от Русия

Европейският съюз даде днес окончателното си одобрение на плана за забрана на вноса на руски газ до края на 2027 г., с което мярката ще влезе в сила като закон.

Решението беше взето на заседание на Съвета на ЕС в Брюксел. Словакия и Унгария гласуваха „против“, а България - „въздържал се“. Унгария обяви, че ще сезира Съда на ЕС.

#REPowerEU: Council signs off on a stepwise ban on Russian gas imports into the EU.



The new rules will strengthen Europe’s energy resilience and autonomy.



Read more 👇#CY2026EUhttps://t.co/Tig65hbLDl — EU Council Press (@EUCouncilPress) January 26, 2026

То превръща в правно обвързващ ангажимент обещанието на ЕС да прекъсне енергийните връзки с бившия си основен доставчик на природен газ – почти четири години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година, информира Ройтерс.

Според регламента, вносът на руски газ от тръбопроводи и втечнен природен газ (LNG) в ЕС ще бъде напълно забранен. Забраната ще започне да се прилага шест седмици след влизането в сила на регламента. Съществуващите договори ще имат преходен период. Пълна забрана ще влезе в сила за вноса на втечнен природен газ (LNG) от началото на 2027 г., а за вноса на газ по тръбопроводи - от есента на 2027 г.

Неспазването на новите правила може да доведе до максимални санкции от най-малко 2,5 милиона евро за физически лица и най-малко 40 милиона евро за компании, най-малко 3,5% от общия годишен оборот на компанията в световен мащаб или 300% от прогнозния оборот от транзакции.

Забраната е структурирана така, че да бъде приета с квалифицирано мнозинство, което позволи преодоляване на възраженията на Унгария и Словакия, които остават силно зависими от руския енергиен внос искат по-тесни отношения с Москва.

До 1 март 2026 г. страните от ЕС трябва да подготвят национални планове за диверсификация на доставките на газ и да идентифицират потенциалните предизвикателства при заместването на руския газ.

Новото европейско законодателство забранява на компаниите да подписват нови договори за доставка на руски газ и задължава фирмите със съществуващи договори да ги прекратят, за да се съобразят с наложената забрана.

Преди началото на войната в Украйна, Русия осигуряваше над 40 процента от потребявания в Европейския съюз природен газ. По последни данни на ЕС този дял е намалял до около 13 процента през 2025 година.

Еврокомисията планира през следващите месеци да предложи допълнително законодателство, насочено към постепенното прекратяване на вноса на руски петрол по тръбопроводи, както и към отказ от използването на руско ядрено гориво в държавите членки.