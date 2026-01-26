Още по темата: Meta може да забрани споделянето на повече от два линка във Facebook без абонамент 18.12.2025 19:22

Приложението на Meta е сред основните компании, обект на Закона за цифровите услуги

ЕС въведе засилено наблюдение на WhatsApp. Платформата за съобщения, собственост на Meta, е определена сред големите дигитални оператори със значителна пазарна сила, като по този начин попада в обхвата на големите оператори, подчинени на задълженията по Закона за цифровите услуги.

Европейската комисия обяви, че WhatsApp ще бъде подложен на по-строг контрол за спазване на правилата на ЕС, като част от регулацията на Брюксел, насочена към ограничаване на злоупотребите с власт от страна на големи платформи и укрепване на сигурността и правата в европейското цифрово пространство, съобщава ANSA.