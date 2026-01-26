Разсекретиха военните покупки на Румъния през SAFE: Сред тях са ракети Mistral и хеликоптери H225

Северната ни съседка се възползва от 16,68 милиарда евро чрез програмата SAFE, което представлява второто по големина разпределение сред държавите членки на ЕС

Румъния представи публично проектите в областта на отбраната, които ще бъдат финансирани по европейската програма SAFE, по време на конференция, организирана в правителството. На събитието присъстваха министърът на отбраната Раду Мируца, ръководителят на канцеларията на министър-председателя Михай Юрка и държавните секретари Раед Арафат и Богдан Деспеску.

Министърът на отбраната подчерта, че финансирането по SAFE представлява важна възможност за Румъния: "Европейската комисия напълно валидира първия транш, предлагайки ни изгодни условия. Имаме план за финансиране, одобрен от CSAT и Парламента, и този механизъм ни позволява да получим оборудване на по-ниски цени и да стимулираме националната отбранителна индустрия".

Според министъра, цитиран от G4Media.ro, Румъния ще осъществи 21 проекта, свързани с MAPN, с общ бюджет от 9,53 милиарда евро. От тях 10 са съвместни поръчки с други държави, а 11 ще се управляват директно от Румъния. Примери за съвместни проекти включват:

- Ракети Mistral в сътрудничество с Франция;

- 12 хеликоптера H225 и 12 радара, закупени също с Франция;

- 3 системи за противовъздушна отбрана, които допълват системата Patriot в партньорство с Германия;

- 2 централизирани системи за командване на противовъздушна отбрана - също с Германия.

Ръководителят на канцеларията на министър-председателя Михай Юрка заяви, че Румъния е подала заявка за финансиране в размер на 16,6 милиарда евро, част от общ бюджет от 150 милиарда. "Предимството за Румъния е много добрият лихвен процент, еквивалентен на троен А рейтинг, въпреки че Румъния в момента има троен Б. Гратисният период е 10 години, като плащанията започват през 2035 г.", обясни Юрка.

Той добави, че препоръките на Европейската комисия включват съвместни поръчки и гарантиране, че 65% от оборудването се произвежда в Европа, като критичните компоненти се контролират от държавата, която го възлага. Програмата, одобрена от CSAT, има за цел да развие националната отбранителна индустрия, включително чрез участието на частни компании, които в момента не са активни във военния сектор, но могат да интегрират нови производствени вериги.

От общото финансиране 9,6 милиарда евро са отпуснати на Министерството на националната отбрана, 2,8 милиарда евро - на институциите за гражданска защита и национална сигурност, а 4,2 милиарда евро ще бъдат инвестирани в инфраструктура, включително магистралните възли Пашкани-Сирет и Пашкани-Унгени. Очаква се споразумението за заем да бъде подписано през март.

