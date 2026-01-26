Берлин обяви 1 млн. евро награда за информация относно палежа на електропроводи

Властите в германската столица Берлин обявиха награда от един милион евро за информация относно палежа на електроснабдителни съоръжения в югозападната част на града. Това съобщи Ирис Шпрангер, член на комисията по вътрешните работи на заседание в градския парламент, предаде Bild.

На 3 януари неизвестни нападатели подпалиха главно електропроводно трасе над канала Телтов в квартал Лихтерфелде. В резултат на това приблизително 45 000 домакинства и над 2000 предприятия в южен Берлин останаха без ток в продължение на няколко дни.

Разследващите третират инцидента като саботаж от страна на лявата екстремистка група „Вулкан“, която пое отговорност. По-рано кметът Кай Вегнер заяви пред репортери, че инцидентът може да бъде класифициран като тероризъм и замесените могат да бъдат осъдени на до 10 години затвор.

Ден след инцидента анархистката група "Вулкан" разпрати съобщение до медиите, с което поема отговорност за атентата.

Той се случи в условията на обилен снеговалеж и отрицателни температури, което наложи евакуиране на хора в създадени за целта убежища.