Румънец искал да открадне влак в Австрия, но не знаел как да запали локомотива

Странни сцени се разиграха посред нощ на жп гарата Санкт Валентин в област Амщетен в Долна Австрия. 37-годишен румънец се опита да запали паркиран влак, причинявайки значителни материални щети и ранявайки полицайка.

Малко преди 4 часа сутринта полицията е била алармирана от координатора по спешни случаи на Австрийските федерални железници (ÖBB), съобщава Kronen Zeitung . Мъжът е влязъл във влака с помощта на авариен чук и се е опитал да запали двигателя, предава румънският телевизионен канал Antena 3 CNN.

В кабината на машиниста той счупил няколко прозореца и активирал сирената и светлините, но не успял да потегли с влака, защото не знаел откъде да го запали.

Извършителят се оказал изключително агресивен към полицията и отказал да сътрудничи. В полицейското управление, по време на процедурите по разпознаване и снемане на пръстови отпечатъци, мъжът внезапно нападнал полицайка, като я повалил на земята. Пострадалата е била транспортирана в болница, а друг колега, който се намесил, получи леки наранявания.

След изясняване на самоличността му е установено, че мъжът е на 37 години и е румънски гражданин. Той е преместен в поправителния център в Санкт Пьолтен от екипи за бърза намеса.