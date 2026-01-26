НАТО иска да създаде "автоматизирана зона" на отбрана на руската граница

НАТО планира да засили отбраната си по европейските си граници с Русия през следващите две години, по-специално чрез създаване на "автоматизирана зона" на отбрана, оборудвана с техника, почти без войски, заяви германски генерал, цитиран от La Libre Belgique. Първите елементи вече се тестват в пилотни проекти в Полша и Румъния.

"Този отбранителен план ще включва отбранителна зона, която врагът ще трябва да премине, преди да настъпи, вид гореща зона", каза бригаден генерал Томас Лоуин, заместник-началник на щаба по операциите в Сухопътното командване на НАТО в Измир, Турция, пред неделния вестник Welt am Sonntag.

Той обясни подробно новата концепция на НАТО "Изграждане на сила чрез единство: Готовността на източния фланг на НАТО набира скорост". "По-конкретно, сензорите ще откриват вражески сили и ще активират отбранителни системи, като въоръжени дронове, частично автономни бойни машини, безпилотни наземни роботи и автоматизирани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана", обясни бригаден генерал Томас Лоуин.

Окончателното решение за използване на тези оръжия обаче "винаги ще остане под човешка отговорност".

Сензорите, предназначени да покриват площ от няколко хиляди километра, ще бъдат разположени "на земята, в космоса, в киберпространството или във въздуха", според Лоуин, цитиран от Rador.ro и G4media.ro. Те ще могат да събират данни за "движения или използване на оръжия от противника", за да предоставят на "всички страни от НАТО информация в реално време", обясни той.

"Руските въоръжени сили присъстват в толкова голям брой в граничната зона, че не можем да си позволим намаляване на собствените си сили. Трябва да продължим да спазваме изискванията, посочени в така наречените регионални планове на НАТО", добави генералът.

Планът ще включва и консолидиране на съществуващите запаси от оръжие, поддържане на сегашните нива на войските и използване на облачни технологии и изкуствен интелект за управление на системата, заключи генерал Томас Лоуин.

Според информация, получена от "Welt am Sonntag", цялата система на НАТО би трябвало да бъде напълно оперативна, ако е възможно, до края на 2027 г. Първоначалните елементи вече се тестват в пилотни проекти в Полша и Румъния. Защитата на източния фланг на Европа трябва да бъде "неотложен приоритет поради руската заплаха", поискаха през декември в съвместно изявление лидерите на осем държави от Северна и Източна Европа (Финландия, Швеция, Латвия, Литва, Естония, Полша, Румъния и България).

Всичко започна в началото на миналата година, обясни германският генерал. Първоначално американските въоръжени сили, заедно с университети, мозъчни тръстове и лаборатории, анализираха начини за използване на съвременни технологии за противодействие на заплахата, представлявана от агресор като Русия. Имаше и тясно сътрудничество с балтийските държави, които вече бяха започнали изграждането на отбранителна линия срещу Русия, наречена Балтийска отбранителна линия, през 2024 г.

Генерал Донахю, командващ на сухопътните сили на САЩ в Европа и командващ на Съюзното сухопътно командване на НАТО, представи проекта на конференция през юли. Сега той се доразвива и внедрява в рамките на НАТО. Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа представи концепцията на военните представители на държавите членки във Военния комитет, където тя получи общо одобрение.