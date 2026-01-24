Шефът на ЦРУ тайно в Полша: Тревога за най-слабото място на НАТО

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф направи тайно посещение в Полша тази седмица, където проведе разговори с висши полски служители по сигурността, на фона на засиленото напрежение на източния фланг на НАТО, съобщава Newsweek.

Въпреки че не бяха оповестени подробности за разговорите, полските медии и анализатори по сигурността отбелязаха, че посещението се случва на фона на продължаващите опасения за сигурността в североизточна Полша.

Това е стратегическата зона на Сувалкския коридор - тесен коридор, свързващ Полша с балтийските държави, между руския анклав Калининград и Беларус.

Обществената телевизия RMF FM съобщи, че Ратклиф се е срещнал с полския министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш и Томаш Симоняк, координатор на полските специални служби.

Няколко полски медии поотделно потвърдиха, че срещата се е състояла, но американската страна поиска темата на разговорите да не се разкрива, според Anadolu.

Нито ЦРУ, нито полското Министерство на отбраната са коментирали официално посещението.

Сувалският коридор се смята за една от най-уязвимите точки на НАТО в случай на конфликт с Русия.

Западни представители многократно са подчертавали важността на сътрудничеството в разузнаването и планирането на разполагането на войски в региона.

Полша увеличи разходите си за отбрана през последните години и е домакин на нарастващо военно присъствие на САЩ и НАТО, позиционирайки се като ключов съюзник на фронтовата линия в Европа.

Съобщаваното посещение подчертава тясната координация на разузнаването между Варшава и Вашингтон във време на постоянна регионална нестабилност, дори когато и двете страни публично мълчат за обхвата на сътрудничеството.

Литва изгражда военен полигон в района на Сувалкския коридор

Литва ще инвестира 100 милиона евро в нов тренировъчен полигон близо до Сувалкския коридор, позовавайки се на военното разширяване и засиленото присъствие на НАТО, според съобщения в медиите.

Министерството заяви, че средствата ще бъдат инвестирани в развитието на стрелбището и свързаната с него военна инфраструктура.

Според Министерството на отбраната, в началото на 2025 г. литовските въоръжени сили официално са изразили необходимостта от нов полигон, поради формирането на национална дивизия и нарастващото присъствие на съюзническите сили в страната.

В момента централизираното обучение на ниво бригада може да се провежда само на полигоните Пабраде и Руднинкай, докато всички останали места са ограничени до капацитет на ниво рота.

Министерството също така отбеляза, че литовската армия се разширява и става по-тежка след придобиването на нова военна техника, включително бронирани машини, танкове и артилерийски системи.

Изборът на Капчяместис се обяснява със стратегическото му местоположение в южна Литва, близо до границата с Полша и в рамките на Сувалкския коридор.

Министерството на отбраната подчерта, че съществуващите литовски полигони за обучение са разположени по протежение на държавната граница - в Пабраде, Руднинкай и Таураге - докато Южна Литва досега не е разполагала със сравнима военна инфраструктура.

Сувалкският коридор е дълъг по-малко от 100 километра и служи като единствената сухопътна връзка на Литва с основната територия на Европейския съюз.