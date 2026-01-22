Тръмп стиска в хватка доставките на газ за Европа (Инфографика)

Руската инвазия в Украйна и последвалите санкции доведоха до това голяма част от Европа да вземе мерки срещу зависимостта си за внос на енергия от Русия към САЩ. Но тази реалност вече е неудобна.

Нов доклад „Избирателната слепота на Европа за газа” твърди, че тази зависимост е изпълнена с опасност във време, когато Тръмп е възприел подход, по-ориентиран към интереси, протекционизъм и идеологически заряд.

Данните показват, че американският втечнен природен газ (ВПГ) сега представлява 61% от целия европейски внос на ВПГ.