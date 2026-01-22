9-годишно дете погълна монета, която заседна в хранопровода му

9-годишно момиче от Фернандо де ла Мора, Парагвай, погълна голяма монета, която се заклещи в хранопровода ѝ. Това е четвърти подобен инцидент с деца в града през тази година, съобщава bTV.

Инцидентът станал във вторник сутринта, докато детето си играело с монетата. Семейството първо я завело в спешното отделение на болницата Materno Infantil, но заради липса на специализирано оборудване я прехвърлили в друго лечебно заведение.

Лекарите извършили езофагоскопия, за да извадят монетата безопасно. След процедурата момичето е в стабилно състояние и добро здраве.

„Монетата не причиняваше дискомфорт при преглъщане, само леко слюноотделяне. Вчера успяхме да я извадим безопасно“, обясни д-р Мориниго.

Медиците предупреждават родителите да наблюдават внимателно малките деца и да държат потенциално опасни предмети извън техния обсег, тъй като децата често слагат предмети в устата си.