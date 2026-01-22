Доналд Тръмп отправи послание до Путин

Още по темата: Зеленски в Давос: На Европа ѝ липсва политическа воля спрямо Путин 22.01.2026 16:54

Срещата ми с президента на Украйна Володимир Зеленски премина добре. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в швейцарския град Давос.

По време на срещата той е подчертал необходимостта войната, водена от Русия срещу Украйна, да приключи.

„Тази война трябва да приключи“, заяви Тръмп в отговор на въпрос какво е посланието му към руския президент Владимир Путин, който ще се срещне с американските пратеници в Москва.

Разговорите, които продължаха около един час, се проведоха в кулоарите на Световния икономически форум (СИФ).

