Зеленски в Давос: На Европа ѝ липсва политическа воля спрямо Путин

Коментарите на украинския президент дойдоха след среща лице в лице с президента на САЩ Доналд Тръмп, която продължи около час

Володимир Зеленски започна речта си в Давос, сравнявайки ситуацията в Украйна с филма "Денят на мармота" (Groundhog Day, 1993) .

"Никой не би искал да живее така, повтаряйки едно и също нещо седмици, месеци и, разбира се, четири години", казва той. "Точно така живеем сега. И това е нашият живот. Само миналата година, тук в Давос, завърших речта си с думите: Европа трябва да знае как да се защити. Мина една година и нищо не се е променило. Все още сме в ситуация, в която трябва да казвам същите думи", каза украинският президент, цитиран от ANSA.

"Мадуро е съден в Ню Йорк, Путин не е. Четвъртата година от войната е, а Путин се бори за замразени активи в Европа и има известен успех. ЕС реши да ги замрази за неопределено време, но когато дойде време да ги използва за Украйна, решението е блокирано. Същото важи и за руския трибунал за военни престъпления. Липсва ли време или политическа воля? Работим активно с нашите партньори по гаранциите за сигурност. Благодаря на нашите партньори, но е необходима зелената светлина на Тръмп. Всички казват, че са оптимисти, но винаги има едно "но", посочи Зеленски.

Украинският президент осъди липсата на "политическа воля" от страна на ЕС спрямо Путин.

Той благодари на Европа за замразяването на руски активи, но твърди, че "когато дойде времето" тези активи да се използват за защита на Украйна, решението беше "блокирано". Той също така твърди, че "няма реален напредък" по създаването на трибунал за руска агресия. "Въпрос на време ли е или на политическа воля", пита той: "Европа изглежда е объркана в опитите си да убеди президента на САЩ да се промени. Но той няма да се промени".

Тръмп за срещата със Зеленски

Коментарите му дойдоха след среща лице в лице с президента на САЩ Доналд Тръмп, която продължи около час . "Войната трябва да приключи" и "не обсъждахме" украинските граници, каза Тръмп, напускайки двустранната среща, която според магната и 47-и президент на САЩ "е преминала добре". Тръмп не отговори на въпроса дали е имало споразумение със Зеленски. Когато беше попитан конкретно, Тръмп повтори: "Надяваме се войната да приключи. Много хора биват убити, миналия месец 30 000, предимно войници". След срещата Доналд Тръмп напусна мястото на форума в Давос, за да се върне във Вашингтон.

Още цитати от речта на Зеленски в Давос

- Европа разчита само на убеждението, че ако възникне опасност, НАТО ще действа, но никой не е видял реално алианса в действие.

- Ако Путин реши да превземе Литва или да удари Полша, кой ще отговори? В момента НАТО съществува благодарение на вярата, че Съединените щати ще действат, че няма да стоят настрана и ще помогнат. Но какво ще стане, ако не го направят?

- Този въпрос е навсякъде, в съзнанието на всеки европейски лидер. Някои се опитват да се доближат до президента Тръмп; други се надяват проблемът да изчезне.

- Европа трябва да знае как да се защити. И ако изпратите 30 или 40 войници в Гренландия, за какво е това? Какво послание изпращате? Какво е посланието към Путин, към Китай? И още по-важно, какво послание изпращате към Дания, вашия близък съюзник?

- Или декларирате, че европейските бази ще защитят региона от Русия и Китай и ще изградите тези бази, или рискувате да не бъдете взети на сериозно, защото 30 или 40 войници няма да защитят нищо.