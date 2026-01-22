Тревога в Гърция: Обявиха извънредно положение в квартал на Атина

В южния квартал на Атина – „Глифада“, бе обявено извънредно положение след силните проливни дъждове, предизвикали тежки наводнения, съобщават местните медии. Вчера вечерта 56-годишна жена загина, след като автомобил, в който се намирала, бе отнесен от придошлите води по улица в района, предава кореспондент на БТА.

Министерството на вътрешните работи на Гърция отпусна извънредни средства на местните власти, за да оценят щетите по пътната мрежа и инфраструктурата и да започнат спешни възстановителни дейности.

„Това, което преживяхме, е нещо, каквото нито аз, нито най-възрастните жители на района сме виждали. От снощи сме постоянно на улиците и работим без прекъсване“, заяви кметът на Глифада, Йоргос Папаниколау.

Той добави, че вече са извозени десетки камиони с камъни и отломки, като незаконното изхвърляне на отпадъци е допринесло за запушването на речните корита и за задълбочаване на наводненията.

Жители на крайбрежни райони, цитирани от „Катимерини“, посочват, че проблемът с наводненията е традиционен за Глифада, но се е засилил заради интензивното застрояване и поредицата от горски пожари в планината Имитос.