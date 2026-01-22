Опустошителните дъждове в Атина взеха жертви (ВИДЕО)

Още по темата: Гърция е в червена тревога заради силна буря 21.01.2026 08:06

Двама души загинаха при тежки наводнения в Гърция. Едно от най-силно засегнатите места са предградията на Атина.

Пожарната служба обяви, че жена се е удавила на улица в Глифада, след като била затисната и повлечена от водите кола.

Службите са получили стотици сигнали за наводнени имоти и отнесени автомобили.

Очаква се лошото време да продължи и в четвъртък. Фронтът се мести към източната част на Гърция, където също се очакват значителни валежи и има потенциална опасност от наводнения.

Кадри от обстановката в съседна Гърция бяха публикувани от българския портал Meteo Balkans.