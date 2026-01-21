Европол разби международна престъпна мрежа, действаща в целия ЕС

Мащабна полицейска акция, координирана от Европол, наречена "Фабрика“, доведе до разбиването на международна престъпна мрежа, действаща в целия Европейски съюз, но управлявана от Полша. Това беше обявено днес на уебсайта на Европол.

Координирани полицейски операции са проведени в Полша, Белгия, Германия и Нидерландия и са имали за цел да разбият мрежата за внос на големи количества химически прекурсори, използвани за производството на синтетични наркотици в лаборатории в близо 20 нелегални лаборатории в различни европейски страни.

Конфискувани са повече от 9,3 тона наркотици и са арестувани над 100 заподозрени, съобщи полската прокуратура.

Освен това, престъпната мрежа е участвала в дейности по пране на пари, за да подкрепя финансово незаконните си операции.

Разследването започна през 2024 г. с получаване на разузнавателна информация от полската полиция.

Според разследването химичните вещества за направата на накротиците са дошли от Китай и Индия, внесени са в ЕС през различни държави и са транспортирани до Полша, където компонентите са били преопаковани за по-нататъшно разпространение в различни държави от ЕС.

Смята се, че внесените компоненти на мрежата са позволили производството на около 300 тона синтетични наркотици.