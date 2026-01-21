Тръмп в Давос: Европа не се движи в правилната посока. Какво каза за Украйна и Гренландия? (ОБНОВЕНА / НА ЖИВО)

Светът следи речта на Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос

САЩ няма да използват сила, за да превземат Гренландия, но ще бъдат неудържими, ако го направят, предупреди Тръмп.

Европа се движи в неправилна посока, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. "Някои места в Европа са неузнаваеми, честно казано, те са неузнаваеми вече... Обичам Европа и искам тя да просперира", коментира той.

Тръмп добави, че през последните десетилетия във Вашингтон и европейските столици се е развило мнението, че единственият начин за развитие на модерна западна икономика е чрез постоянно увеличаване на държавните разходи, неконтролирана масова миграция и безкраен внос.

Държавният глава на САЩ също отбеляза, че светът е изправен пред опустошителни последици от икономическите и имиграционните политики, каквито никога преди не са били виждани.

Залпът на Тръмп към Европа

Доналд Тръмп отправи първия си залп срещу Европа в речта си в Давос, заявявайки, че континентът "не се движи в правилната посока". След като изброи предполагаемите постижения на правителството си, президентът на САЩ каза на публиката: "Местата, от които идвате, могат да се справят много по-добре, като следват това, което правим ние, защото някои места в Европа вече дори не са разпознаваеми. Обичам Европа и искам да видя как Европа прави добро, но не върви в правилната посока", добави президентът САЩ.

Освен това той твърди, че "във Вашингтон и европейските столици е станало общоприето схващане", че икономиката може да расте само чрез "все по-нарастващи държавни разходи, неконтролирана масова миграция и безкраен чуждестранен внос".

Тръмп заключи: "Резултатът беше рекорден бюджетен и търговски дефицит и нарастващ суверенен дефицит, породен от най-голямата вълна от масова миграция в човешката история".

Тръмп каза, че "много части от нашия свят се унищожават пред очите ни"

Доналд Тръмп отвърна на критиките към демократите и това, което той описва като "сънливата администрация на Джо Байдън". "Много други западни правителства много глупаво последваха примера им, обръщайки гръб на всичко, което прави нациите богати, могъщи и силни", каза той, цитиран от Sky News.

"Резултатът беше рекорден бюджетен и търговски дефицит и нарастващ суверенен дефицит, породен от най-голямата вълна от масова миграция в човешката история. Никога не сме виждали нещо подобно", посочи американският президент.

Доналд Тръмп също отбеляза, че светът е изправен пред опустошителни последици от икономическите и имиграционните политики, каквито никога преди не са били виждани.

Американският лидер продължи, заявявайки пред Световния икономически форум, че "много части от нашия свят се разрушават пред очите ни". "Лидерите дори не разбират какво се случва, а тези, които разбират, не правят нищо по въпроса", добавя той.

Относно войната в Украйна

Президентът на САЩ изрази увереност, че руският му колега Владимир Путин иска сключване на мирно споразумение

"Навън се лее кървава баня. Искам да сложа край на това", увери Тръмп.

Той каза, че НАТО и Европа, а не Вашингтон, трябва да работят за разрешаването на украинската криза: "Те трябва да се справят с Украйна. На нас това не ни е нужно. Съединените щати са много далеч. Разделя ни голям, красив океан. Нямаме нищо общо с това".

Доналд Тръмп за Гренландия

Американският държавен глава заяви, че Съединените щати са постъпили глупаво, като са "дали" Гренландия на Дания след Втората световна война.

САЩ няма да използват сила, за да превземат Гренландия, но ще бъдат неудържими, ако го направят, предупреди Тръмп. Доналд Тръмп заяви в Давос, че САЩ "няма да използват сила", за да превземат Гренландия, въпреки че поясни, че армията му ще бъде "неудържима". Той каза още, че САЩ "никога не са искали нищо и никога не са получавали нищо".

"Вероятно няма да постигнем нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила и мощ", добавя Тръмп и поясни: "Честно казано, бихме били неудържими, но няма да го направя". "Не е нужно да използвам сила, не искам да използвам сила, няма да използвам сила", добавя той.

Още ключови изявления на американския лидер

- Нещата във Венецуела вървят фантастично добре и Съединените щати ценят сътрудничеството.

- Тръмп нарече Съединените щати икономическият двигател на планетата, заявявайки, че растежът на американската икономика носи ползи за всички страни.

- Съединените щати налагат мита на други страни, за да поправят щетите, които са причинили на Америка.

- Администрацията на Тръмп намали федералните разходи на САЩ със 100 милиарда долара за една година.

-Вашингтон вече е сключил търговски споразумения, обхващащи 40% от външната търговия на страната.

- Американският държавен глава каза, че под негово ръководство производството на природен газ в Съединените щати е достигнало исторически връх.

{ LIVESTREAM } - President Trump live from Davos https://t.co/L7S0s1l5jq — CNBC Africa (@cnbcafrica) January 21, 2026

Donald Trump has fired off his first salvo against Europe in his Davos speech, saying the continent is "not heading in the right direction".



'Certain places in Europe are not even recognisable anymore", he adds.https://t.co/702vw6YSRE



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/LCRiEtxXXW — Sky News (@SkyNews) January 21, 2026

WATCH LIVE: Trump delivers a special address to the World Economic Forum https://t.co/67LCrzY2WY — Fox News (@FoxNews) January 21, 2026