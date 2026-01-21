Медведев сравни Тръмп с Путин: Иска да остане завинаги в историята

Още по темата: САЩ изтеглят свои военни от командните структури на НАТО 21.01.2026 10:06

Ситуацията около САЩ и Гренландия се различава от тази при Русия, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram-канал. Според него Доналд Тръмп "няма да може да стане като руския президент Владимир Путин, който провежда специална операция в Украйна".

Медведев подчерта, че Гренландия „никога не е била пряко свързана със Съединените щати“, въпреки че американците са се опитвали няколко пъти да я купят.

По думите му, президентът на САЩ Доналд Тръмп чрез присъединяването на Гренландия иска „завинаги да остане в историята“ и да се нареди редом с основателите на нацията.

„Американският президент иска да впише името си в историята завинаги и едновременно да стане като руския президент“, допълни Медведев.

Руският политик отбеляза, че въпросът е не само в очевидното желание на Тръмп, но и в това каква цена е готов да плати за постигането на целта си. Медведев постави риторични въпроси дали НАТО ще позволи на американския лидер да реализира подобна инициатива и какви ще са последствията за Европа.

„Тръмп бърза, защото времето му изтича. Дойде моментът да впише името си със златни букви в летописите на историята“, заключи Медведев.