САЩ изтеглят свои военни от командните структури на НАТО

САЩ планират да намалят знаичтелно броя на своя персонал, разположен в няколко ключови командни центъра на НАТО. Това е ход, който може да засили опасенията в Европа относно ангажимента на Вашингтон към алианса, заявиха тази седмица трима източници, запознати с въпроса, цитирани от Ройтерс.

Като част от плана администрацията на Доналд Тръмп вече е информирала някои европейски столици. Според информацията САЩ ще закрият около 200 позиции в структури на НАТО, които отговарят за планирането и управлението на военни и разузнавателни операции.

Сред засегнатите структури са Центърът за разузнавателен анализ на НАТО (NATO Intelligence Fusion Centre) във Великобритания и Командването на специалните операции на съюзните сили в Брюксел. Съкращения ще има и в португалското командване STRIKFORNATO, отговарящо за част от морските операции, както и в други сходни структури на алианса.

Причините за намалението на персонала не са официално обявени, но ходът отговаря на обявената политика на администрацията на Тръмп за пренасочване на повече ресурси към Западното полукълбо. За решението първо съобщи „Вашингтон пост“.

Според анализатори промените са малки на фона на общия мащаб на американското военно присъствие в Европа и не означават непременно по-широк завой на САЩ от континента. В Европа са разположени около 80 000 американски военнослужещи, като почти половината се намират в Германия.

Все пак мерките вероятно ще засилят тревогата сред европейските партньори за бъдещето на НАТО, особено на фона на спорните инициативи на Тръмп, като предложението му за анексиране на Гренландия.

Ройтерс съобщава, че успява да получи пълен списък на структурите на НАТО, които ще бъдат засегнати от новата политика. По данни на един от източниците, около 400 американски служители в момента работят в звената, които ще бъдат обект на съкращения, което означава, че броят им ще бъде намален приблизително наполовина.

Вместо да изтеглят военнослужещи от настоящите им постове, САЩ в повечето случаи просто няма да попълват освободените позиции, когато служителите напуснат, посочват източниците.

Съкращенията идват в момент, когато алиансът преминава през един от най-сложните дипломатически периоди в своята 77-годишна история.