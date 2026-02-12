Стрелецът в училище в Канада е транссексуален тийнейджър

Още по темата: Най-малко десет загинали при масова стрелба в Канада 11.02.2026 06:55

Осем убити и десетки ранени при най-тежкото клане в училище в страната от 30 г. насам

Стрелецът в училище, който уби осем души по време на нападение в отдалечена част на Канада, е идентифициран като транссексуален тийнейджър, съобщава The Telegraph.

Джеси Ван Рутселар, който е роден мъж, но е идентифициран като жена, застреля майка си и брат си у дома във вторник, преди да убие петима ученици и един учител в средното училище „Тъмблър Ридж“ в Британска Колумбия.

Ван Рутселар открива огън по полицията, когато те пристигат, и „снаряди са изстреляни в тяхна посока“, казва Дуейн Макдоналд, заместник-комисар на Кралската канадска конна полиция на Британска Колумбия.

Ван Рутселар, когото полицията по-рано описва като „стрелец“, облечен в рокля, умира в училището. Той не е бил ученик по време на стрелбата.

Убиецът е започнал да се променя преди шест години, съобщи полицията.

Броят на загиналите е намален от десет на девет в сряда следобед. Полицията заяви, че погрешно е съобщила за мъртва жена, след като е била транспортирана по хеликоптер до болница в тежко състояние.

Преди това оръжията на Ван Рутселаар бяха иззети от дома му по време на прегледи за психично здраве, но оръжията бяха върнати, след като собственикът на оръжието подаде петиция.

Други 27 души бяха ранени по време на нападението, включително двама с животозастрашаващи наранявания, което е най-тежката стрелба в училище в страната от повече от 30 години.

Във вторник следобед е подаден сигнал за стрелец в училището в малкия град Тъмблър Ридж. Заподозреният първоначално е бил описан като „жена с рокля“.

Кен Флойд от Кралската канадска конна полиция каза:

„Това беше бързо развиваща се и динамична ситуация и бързото сътрудничество от страна на училището, първите реагиращи и общността изигра решаваща роля в нашата реакция."

Флойд добави, че мотивът в момента е неизвестен.

„Мисля, че ще ни е трудно да определим „защо“, но ще направим всичко възможно да разберем какво се е случило“, каза той.

Полицията заяви, че „провежда допълнителни претърсвания на други домове и имоти, за да определи дали някой друг може да е ранен или по друг начин свързан с днешните събития“.

Тъмблър Ридж, който има население от около 2400 души, е живописен планински град в долината в подножието на Скалистите планини. Намира се на около 736 мили северно от Ванкувър и граничи с Алберта, която наскоро прие строг трансгендерен контрол.