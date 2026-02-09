Крипто компания погрешка изплати 40 милиарда долара в биткойн

Bithumb обеща да сътрудничи с регулаторите

Южнокорейска борса за криптовалути случайно раздаде на клиентите си биткойн на стойност над 40 милиарда долара (32 милиарда британски лири), превръщайки ги за кратко в мултимилионери, съобщава Би Би Си.

Планирала е да даде на клиентите малка парична награда от 2000 вона - 1,37 долара - но вместо това им е дала 2000 биткойна в петък.

Платформата Bithumb се извини за грешката, добавяйки, че бързо е осъзнала грешката си и е възстановила почти всички липсващи токени.

Компанията заяви, че е ограничила търговията и тегленията за 695 засегнати клиенти в рамките на 35 минути след проблема.

Компанията заяви, че е възстановила 99,7% от 620 000 биткойна, изпратени погрешно.

На извънредно заседание в събота, финансовият регулатор на Южна Корея заяви, че ще разследва инцидента. Всеки признак на незаконна дейност ще доведе до официално разследване, според Службата за финансов надзор (FSS).

Bithumb обеща да сътрудничи с регулаторите.

Компанията планира да изплати 20 000 вона (13,66 долара; 10,04 британски лири) обезщетение на всички клиенти, които са използвали платформата по това време, и ще се откаже от таксите за търговия, наред с други мерки.

Bithumb заяви, че ще подобри системите за проверка и ще въведе изкуствен интелект за откриване на необичайни транзакции.

Инцидентът вероятно ще предизвика дискусия относно по-строг регулаторен контрол във финансите.

През април 2024 г. Citigroup, американска банка, погрешно кредитира 81 трилиона долара, вместо 280 долара, по сметка на клиент. Двама служители не са успели да забележат грешката, преди тя да бъде обработена, но банката е отменила транзакцията в рамките на часове, след като трети служител е забелязал грешката, съобщи Financial Times.