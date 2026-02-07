САЩ обвиняват Китай в тайни тестове на ядрени оръжия: Пекин твърди, че има 600 ядрени бойни глави (ВИДЕО)

Правителството на САЩ обвини Китай, че е тайно провел поне един „ядрен тест с голяма мощност“ през последните години, въпреки че страната е обявила мораториум върху подобни дейности, съобщава Newsweek.

Миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за провеждане на нови ядрени опити „при равни условия“ с Китай и Русия.

Новото твърдение за тестовете идва на фона на продължаващите настоявания от страна на американските представители за нов договор за контрол на ядрените оръжия, който включва Китай и който да наследи споразумението START с Русия, което изтече вчера.

В продължение на години Китай е ангажиран с мащабно разширяване на ядрения си арсенал, както по отношение на бойни глави, така и на системи за изстрелване на ракети, което беше демонстрирано на военен парад в Пекин миналия септември.

Това включваше изграждането на огромни нови силози за междуконтинентални балистични ракети и работа по система, включваща изстрелване в орбита на хиперзвуков планиращ апарат с ядрени заряди, наред с други нови възможности, според The War Zone.

Правителството на САЩ е изчислило, че Пекин в момента разполага с 600 бойни глави, но е на път този брой да нарасне до 1000 до 2030 г. и 1500 до 2035 г.

„Днес мога да разкрия, че правителството на САЩ е наясно, че Пекин е провел експлозивни ядрени опити, включително подготовка за опити с определена мощност от стотици тонове“, заяви Томас ДиНано, заместник-държавен секретар по контрола върху въоръженията и международната сигурност, по време на реч на Конференцията за разоръжаване в Женева, Швейцария, на 6 февруари.

„Китайската народноосвободителна армия (НОАК) се опита да скрие тестовете, като маскира ядрените експлозии, защото призна, че тези тестове нарушават ангажиментите за забрана на ядрените тестове.“

Китай е страна по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО), но никога не го е ратифицирал.

Същото важи и за Съединените щати. И двете страни са наложили мораториум върху ядрените опити.

ДВЗЯО не забранява подкритичните опити, които не включват пълна ядрена реакция. Последният признат ядрен опит на критично ниво на Китай е бил през 1996 г. Последният американски опит от този тип е бил през 1992 г.

„Китай използва разделяне – метод за намаляване на ефективността на сеизмичния мониторинг – за да скрие дейността си“, добави ДиНано.

„Китай проведе такъв ядрен тест с ядрено производство на 22 юни 2020 г.“

Ядрената надпревара не е приключила

Последният официален ядрен опит в Русия се е състоял през 1990 г., точно преди разпадането на Съветския съюз.

Обединеното кралство, Франция, Индия и Пакистан също проведоха ядрени опити с висока мощност в различни периоди през 90-те години на миналия век.

Северна Корея е единствената известна страна, която е провеждала подобни тестове от 2000 г. насам, като пет устройства са били взривени в отделни случаи между 2006 и 2017 г.

The DF-61 Intercontinental Ballistic Missile is shown together with other nuclear missiles including JL-1, JL-3, DF-61 and DF-31BJ. Together, they are for land, air and sea operations. https://t.co/x2KWv2tR6h pic.twitter.com/fCQMpLPsZ1 — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) September 3, 2025

Изглежда, че правителството на САЩ не е предоставило допълнителни подробности за предполагаемите китайски ядрени опити. Също така не е ясно кога американските служители са стигнали до настоящите си оценки за тези дейности.

No longer constrained by the political-military circumstances of 2010 and the treaty they yielded and in response to the destabilizing behavior of these other countries, the United States can now finally take steps…to strengthen deterrence on behalf of the American people and… — Under Secretary of State Thomas G. DiNanno (@UnderSecT) February 6, 2026

Държавният департамент на САЩ не спомена подобни тестове в Китай в последния си доклад за спазването на международните правила за контрол на оръжията, публикуван през април 2025 г.

Докладът повтори предишни твърдения на САЩ, че Русия е извършила свръхкритични ядрени опити, нарушавайки ангажиментите си по множество договори за забрана на ядрените опити, нещо, което ДиНано също подчерта в речта си.

Русия е страна по ДВЗЯО и го е ратифицирала преди това. Руският президент Владимир Путин отмени ратификацията през 2023 г., след като парламентът на страната, или Думата, прие закон, одобряващ действието.

Интензивна активност на ядрения полигон Лоп Нур, Китай

В предишен доклад за съответствие, Държавният департамент изрази загриженост относно дейността, наблюдавана от Китай на ядрения му полигон Лоп Нур през 2019 г. Този доклад беше публикуван през юни 2020 г., същия месец, в който заместник-министър ДиНано твърди, че НОАК е провела ядрения тест.

„Възможната готовност на Китай да експлоатира своя полигон Лоп Нур целогодишно, използването на камери за съхранение на експлозиви, обширните изкопни дейности в Лоп Нур и липсата на прозрачност относно дейностите му по ядрени опити – които включваха често блокиране на потока от данни от станциите на Международната система за мониторинг (IMS) до Международния център за данни, управляван от Подготвителната комисия на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити – пораждат опасения относно спазването на стандарта за „нулево производство“, спазван от Съединените щати, Обединеното кралство и Франция в съответните им мораториуми върху изпитванията на ядрени оръжия“, се обяснява в доклада.