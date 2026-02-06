Атака с бомба срещу джамия: Най-малко 31 убити и 169 ранени (ВИДЕО)

Най-малко 31 души бяха убити, а 169 са ранени при бомбена атака в шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад, предаде "Ройтерс", като се позова на представител на правителството.

„Броят на жертвите в следствие на експлозията се повиши. Общо 31 души са загубили живота си. Броят на ранените, откарани в болници, достигна 169“, заяви заместник-началникът на полицията в Исламабад.

Агенция "Франс Прес" отбелязва, че по думите на високопоставен представител на силите на реда броят на жертвите вероятно ще продължи да нараства.

Атаката изглежда е била извършена от атентатор самоубиец по-малко от три месеца след друга подобна атака в Исламабад. Към момента не са известни повече подробности, отбелязва ДПА.