Спирането на Starlink връща руските войници в ''Тъмните векове''

След като интернет връзката на сателита Starlink за руските войници на фронта беше прекъсната, почти 90 процента от руските части загубиха комуникация. Руски военни блогъри съобщиха, че блокирането на терминалите на Starlink на почти всички фронтове затруднява командването на войските и "комуникациите са в хаос“, пише The ​​Telegraph.

Изданието припомня, че преди дни Украйна сключи споразумение с Илон Мъск и SpaceX, според което само терминалите на Starlink, регистрирани в Киев, могат да продължат да работят на територията на страната за разлика от тези в Русия. Въведено е и ограничение на скоростта от 75 км/ч, което означава, че всички устройства, инсталирани на високоскоростни оръжия, ще бъдат деактивирани.

Възможност за Въоръжените сили на Украйна

По този начин контрабандни устройства, използвани от руските войски, вече няма да могат да функционират. Анализаторите смятат, че тази стъпка може да даде предимство на украинските сили през следващите седмици и месеци.

"В дългосрочен план това е временен неуспех за Русия, тъй като те разполагат с алтернативни средства за комуникация, като радиостанции и наземни мрежи, и могат да използват алтернативи на Starlink. Засега обаче блокадата създава значителни смущения: руските сили трябва да възстановят радиовръзките, да рестартират клетъчните мрежи и да разположат отново Wi-Fi мостове и оптични мрежи - всички от които са много по-уязвими и нестабилни. Това пряко възпрепятства бойната им дейност и операциите с дронове“, заяви пред The ​​Telegraph Серес Кузан, ръководител на Украинския център за сигурност и сътрудничество.

Макар че не е ясно дали тези смущения ще доведат до пълен колапс на руските отбранителни линии, това може да доведе до сериозен неуспех за руските войски, отбелязва изданието.

Връщането на руските войници в ''Тъмните векове''

Руски военен блогър, който публикува анонимно под псевдонима "Военен информатор“, предположи, че това може да върне руските сили "с няколко години назад“, принуждавайки ги да преминат към по-стари технологии.

Както отбелязва The Telegraph, прекъсването на Starlink в момента ще повлияе на способността на Русия да управлява въздушни, наземни и морски дронове, които разчитат на сателитен интернет, за да комуникират с операторите си.

"Най-непосредственото безпокойство е, че това ще затрудни ефективното използване на безпилотни летателни апарати и нанасянето на удари със среден обсег. В краткосрочен план това със сигурност ще има благоприятен ефект“, посочва Роб Лий, старши сътрудник в Института за изследвания на външната политика.

Ще може ли Русия да се адаптира

Той обаче прогнозира, че руските сили ще се "адаптират“ с течение на времето, за да компенсират някои от непосредствените проблеми, причинени от прекъсването на Starlink.

Русия има собствени сателитни комуникационни възможности и разработва независима сателитна интернет система в ниска околоземна орбита като алтернатива на устройствата, произведени в САЩ.

Тя също така използва алтернативи за своите дронове с голям обсег, разработени в Иран, като например клетъчни модеми със SIM карти от украински оператори, които могат да се използват на оръжия, които преди това разчитаха на Starlink.

И макар спирането на работата на системата да не е безпроблемно за украинските наземни подразделения, Лий смята, че новите правила за взаимодействие, договорени между Киев и SpaceX, биха могли да дадат предимство на украинските военни в дългосрочен план:

"Ще бъде значително предимство, ако Русия не може да го използва, а Украйна може. Първоначалният хаос, който предизвика, когато Русия го използва, ще бъде заобиколен от тях. Но ще бъде по-малко ефективен, отколкото да могат да използват Starlink.“

Спиране на Starlink

Преди това УНИАН съобщи, че началникът на отдела за комуникации на 14-та оперативна бригада "Червона Калина“ на 1-ви корпус на Националната гвардия "Азов“ Максим Бакулин е съобщил, че в Покровското направление руските войници имат проблеми с предаването на информация поради блокирането на Starlink. Бакулин отбеляза, че руснаците продължават да извършват атаки с пехота, но натискът се е променил и броят на атаките е намалял.

Съветникът на министъра на отбраната на Украйна Сергий (Светкавица) Бескрестов заяви по-рано също, че руснаците сега ще увеличат WiFi мостовете и ще правят опити да използват LTE в различни варианти за внедряване. Той също така смята, че ще има опити за връщане към сателитен интернет чрез спътниците "Ямал“ и "Експрес“.