Ще свърши ли войната след месец? САЩ и Украйна обсъдиха условията на евентуално споразумение с Русия

Преговарящите от САЩ и Украйна обсъдиха евентуалното постигане на мирно споразумение с Русия още през следващия месец - март 2026 г. Това съобщава Ройтерс.

Агенцията пише, че трима източници, запознати със ситуацията, са говорили за такава амбициозна цел. В същото време те смятат, че сроковете вероятно ще бъдат отложени поради липсата на съгласие по ключов въпрос, а именно териториалния.Петима други източници твърдят, че съгласно обсъжданата схема всяка сделка ще бъде подложена на референдум, който ще се проведе едновременно с националните избори.

„Американският преговарящ екип, воден от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп Джаред Кушнер, на скорошни срещи в Абу Даби и Маями изрази пред украинските си колеги мнението, че би било по-добре, ако гласуването се проведе в близко бъдеще“, се посочва в материала.

Източниците обясниха, че американските преговарящи са заявили, че президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно ще се съсредоточи върху вътрешните работи с наближаването на междинните избори за Конгрес през ноември, което означава, че висши американски служители ще имат по-малко време и политически капитал, за да сключат мирно споразумение.

Освен това, според двама от замесените, американски и украински представители са обсъждали възможността за провеждане на избори и референдум още през май. Няколко други източници, запознати с разговорите, обаче нарекоха предложения от американците график нереалистичен.

„Американците много бързат“, каза източникът, добавяйки, че гласуването може да бъде организирано за по-малко от шест месеца, но все пак ще отнеме значително време.

Украйна, от своя страна, иска прекратяване на огъня по време на гласуването, за да защити целостта на референдума, отбелязвайки, че Кремъл има история на неизпълнение на обещанията си за координирано прекратяване на военните действия.

„Позицията на Киев е, че нищо не може да бъде договорено, докато САЩ и партньорите не предоставят гаранции за сигурността на Украйна“, обясни източникът.