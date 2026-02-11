НАТО стартира мисията "Арктически страж"

Автор: Труд онлайн
Свят
Снимка: Х (Twitter)

НАТО обяви  днес, че е започнала мисия за укрепване на присъствието си в Арктика като част от споразумение за разведряване на сериозните напрежения в алианса, предизвикани от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия, съобщи Ройтерс.

Новата мисия, наречена "Арктически страж",  ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците от НАТО в региона, включително датските учения "Арктическа издръжливост в Гренландия", съобщи в изявление военното командване на алианса. 

Още от (Свят)

Най-четени

Мнения