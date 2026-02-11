НАТО стартира мисията "Арктически страж"

Още по темата: Европейският парламент одобри 90 млрд. евро заем за Украйна 11.02.2026 14:23

НАТО обяви днес, че е започнала мисия за укрепване на присъствието си в Арктика като част от споразумение за разведряване на сериозните напрежения в алианса, предизвикани от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия, съобщи Ройтерс.

Новата мисия, наречена "Арктически страж", ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците от НАТО в региона, включително датските учения "Арктическа издръжливост в Гренландия", съобщи в изявление военното командване на алианса.