Европейският парламент одобри 90 млрд. евро заем за Украйна

Европейският парламент одобри пакет от финансови мерки за Украйна, включващ заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г., промени в механизма на ЕС за Украйна и изменение на многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г., така че бюджетният резерв на ЕС да може да бъде използван като гаранция по заема и за покриване на разходите по обслужването на дълга.

Заемът за Украйна бе одобрен с 458 гласа „за“, “против“ гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха. Промените в механизма за Украйна бяха одобрени с 473 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 32 гласуваха „въздържал се“. Изменението на многогодишната финансова рамка бе одобрено с 490 гласа „за“, „против“ гласуваха 130 евродепутати, а 32 се въздържаха.

Приетият днес регламент предвижда създаването на „Заем за подкрепа на Украйна“ за 2026–2027 г., финансиран чрез заемане на средства от страна на Европейската комисия на капиталовите пазари. Заемът ще бъде с ограничено право на регрес и ще стане изискуем при настъпване на определени условия, включително получаване от Украйна на репарации от Русия или установени нарушения, свързани с измама или корупция.

Средствата ще могат да бъдат насочвани по няколко линии – като бюджетна помощ под формата на макрофинансова помощ, както и като подкрепа за капацитета на украинската отбранителна промишленост. В рамките на макрофинансовата помощ Комисията ще договаря с украинските власти меморандум за разбирателство, съдържащ конкретни условия за реформи, включително засилване на приходната мобилизация, подобряване на управлението на публичните финанси и мерки срещу корупцията.

По линия на отбранителната подкрепа се предвиждат спешни и мащабни публични инвестиции за модернизация на украинската отбранителна технологична и индустриална база, както и по-тясна интеграция с европейската отбранителна индустрия. Регламентът поставя подробни изисквания за допустимост на производителите и подизпълнителите, включително условия за установяване в ЕС, държави от Европейското икономическо пространство или Украйна, ограничения за участие на трети държави и правила за защита на чувствителна и класифицирана информация.

Украйна ще трябва да открие специална сметка за управление на средствата, свързани с отбранителната подкрепа, и да предоставя месечни отчети за извършените плащания. Европейската комисия ще разполага с права за мониторинг и контрол, а Европейският парламент и Съветът ще бъдат редовно информирани за напредъка по изпълнението.

Финансирането на заема ще бъде осъществено чрез диверсифицирана стратегия за заемане, като разходите по обслужването на дълга могат да бъдат поети от бюджета на ЕС чрез специален инструмент над таваните на многогодишната финансова рамка.

В предложението е предвидена и възможност Съюзът да използва блокирани руски активи в ЕС за погасяване на заема, в пълно съответствие с правото на ЕС и международното право.