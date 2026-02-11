Орбан: Планът на Зеленски е открито обявяване на война на Унгария

Те игнорират решението на унгарците

Петточковият план на Зеленски е открито обявяване на война на Унгария, написа във Фейсбук премиерът на Унгария Виктор Орбан.

Виктор Орбан написа, че „официалният вестник на брюкселския елит, Politico“, е публикувал последния военен план на Брюксел и Киев, петточковия план на Зеленски.

Те решиха, че Украйна ще бъде приета в ЕС още през 2027 г., добави той.

„Новият план е открито обявяване на война на Унгария. Те игнорират решението на унгарците и ще отстранят унгарското правителство от пътя на всяка цена. Те искат Тиса да дойде, защото тогава няма да има повече вето, няма да има повече съпротива и няма отпадане. Все още можем да ги спрем през април тази година. Фидес е сигурният избор за това”, каза Виктор Орбан.