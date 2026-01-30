Виктор Орбан: Украйна не защитава Европа, а я въвлича във война с Русия

Нашата линия на защита срещу Русия не е украинско-руската граница

Украйна не може да се присъедини към Европейския съюз (ЕС) и НАТО, защото това би означавало война; тя трябва да остане „буферна зона“ между Запада и Русия. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан в сутрешното предаване на Радио „Кошут”. Той припомни, че пътната карта за Украйна, подготвена в Брюксел и Киев, предвижда ускореното ѝ присъединяване към ЕС до 2027 г. Следващият седемгодишен бюджет на общността се подготвя с оглед на това.

„Но ако Украйна стане член на Европейския съюз сега, ще има война в Европа, защото е илюзия, че една държава от ЕС може да води война срещу велика сила, без да участват други. Затова смятаме, че присъединяването на Украйна към ЕС е неприемливо“, каза правителственият глава.

„Членството на Украйна в ЕС е път към война и унищожаване на европейския пазар“, подчерта Орбан, добавяйки, че подобен ход – противно на някои твърдения – не би подобрил, а по-скоро би отслабил сигурността на Европейския съюз и НАТО.

Според него „Украйна не може да защити Европа от Русия. Украйна не укрепва Европа, а я въвлича във война“. Той многократно е заявявал, че Европейският съюз (ЕС) трябва да засили собствената си сигурност и че на Украйна трябва да се даде ролята на „буферна зона“ между Запада и Русия.

„Средствата, които подкрепят украинската армия, трябва да се използват за укрепване на нашата линия на отбрана, не на границата между Украйна и Русия, а там, където свършва източната граница на НАТО, тоест в страните от Централна Европа. Трябва да държим Украйна в междинна позиция“, отбеляза Орбан. Той смята, че Украйна трябва да се превърне в „своеобразна безопасна лента, буферна зона, където не могат да бъдат разположени руски войски“.

„Нашата линия на защита срещу Русия не е украинско-руската граница, а там, където свършва границата на НАТО. Трябва да държим Украйна в междинно състояние, за предпочитане не с война, а по-скоро със споразумения. В заключението си Европа ще бъде в безопасност, ако има достатъчно военна мощ, за да се защити от всяка атака. Това не е така днес, така че трябва да се развива, а от друга страна, трябва да се сключи споразумение с руснаците за Украйна, което ще представлява един вид зона за сигурност за нас. Така че, очевидно, руски войници не могат да бъдат разположени там. Но това е въпрос на преговори, които се провеждат така, както се провеждат, и се надяваме, че ще се проведат в следващия период”, каза още Орбан.