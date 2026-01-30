Гърция предоставя доживотни помощи на родители с три деца

Още по темата: Как новата система за баркод в Гърция ще проверява произхода на храните 13.01.2026 14:15

Гърция въвежда постоянни помощи в публичния сектор за родители на три деца, осигурявайки доживотно признание и предимства при наемане на работа за големи семейства, съобщава To Vima.

Ново законодателство гарантира, че родителите с три деца запазват специални предимства при наемане на работа в публичния сектор доживот, докато децата се ползват с разширено право на определени държавни помощи при наемане на работа.

Гръцкото правителство въведе постоянни помощи за родители на три деца, наемащи работа в публичния сектор, ход, който се очаква да засегне стотици хиляди семейства в цялата страна.

Съгласно член 14 от Закон 5270/2026, измененията в съществуващата рамка за публична заетост вече предоставят доживотно признание на статута на „родител с три деца“. Преди това семействата губеха право на преференциално третиране, след като децата навършат пълнолетие или завършат обучението си.

Новото законодателство, прието от Министерството на вътрешните работи, гарантира, че родителите, които отговарят на условията за семейства с три деца, ще запазят статута си за неопределено време, което им позволява да се възползват от допълнителни точки или квоти в държавните изпити за наемане на работа, администрирани от ASEP (Върховен съвет за подбор на граждански персонал).

Родител се счита за родител с три деца, ако има три деца чрез брак, съжителство, осиновяване или правно признаване. Важно е да се отбележи, че за майките статутът се прилага независимо дали децата са родени в брак или извън него.

За самите деца правото на получаване на помощи за набиране на персонал вече е удължено:

До 25-годишна възраст, ако са неомъжени

До 30-годишна възраст, ако са записани във висше образование или завършват задължителна военна служба

Постоянно за деца с увреждания от 67% или повече

„Тази реформа представлява структурна промяна в публичния сектор, гарантираща, че семействата с три деца запазват правата си, без да ги губят поради възраст или академични постижения“, заявиха служители след публикуването на закона в официалния правителствен вестник.

Мярката беше приветствана като значителна стъпка в подкрепа на многодетните семейства в Гърция, осигурявайки както признание, така и осезаеми предимства при възможностите за държавна заетост.