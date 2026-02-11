Защо търговете на имоти в Гърция са предимно неуспешни?

През 2025 г. броят на жилищата, сменили собственика си чрез търгове, е намалял с 21,7%

Търговете за имоти са се превърнали в затворен процес за професионалистите. Нередностите в градското планиране, големият брой съсобственици, непълната картина на недвижимите имоти и особено на къщите, забавянията при подаване на възражения и много други проблеми обезкуражават хората, съобщава електронното издание на в.Kathimerini.

През 2025 г. броят на жилищата, сменили собственика си чрез търгове, е намалял с 21,7% спрямо 2024 г., достигайки 4445 жилища.

Общо са проведени 67 363 търга за търговски и жилищни имоти, парцели и паркоместа (от 69 026 през 2024 г.).

От тях 9 987 са намерили купувач, т.е. само 14,8%. Останалите са отменени, преустановени или не са намерили купувач.