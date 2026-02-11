Зеленски ще обяви дата за избори и референдум в Украйна

Още по темата: Зеленски за пръв път разкри колко са загиналите украинци на фронта 05.02.2026 10:40

Украйна е започнала да планира президентски избори заедно с референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, след като администрацията на Тръмп е притиснала Киев да организира и двата вота до 15 май или в противен случай ще загуби предложените от САЩ гаранции за сигурност, пише британското издание „Файненшъл Таймс“.

Този ход според украински и западни официални представители идва на фона на силен натиск върху Киев от страна на Белия дом да завърши мирните преговори между Украйна и Русия през пролетта.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери в петък, че САЩ искат всички документи да бъдат подписани, така че най-големият конфликт в Европа след Втората световна война да приключи до юни.

„Казват, че искат да направят всичко до юни… така че войната да приключи“, заяви украинският президент и допълни, че Белият дом иска да пренасочи вниманието си към междинните избори в САЩ през ноември. „И искат ясен график“, допълни той.

Произвеждането на избори би било драматичен политически завой за президент, който многократно е твърдял, че подобен вот е невъзможен, докато страната е във военно положение, милиони украинци са разселени, а около 20 процента от територията е под руска окупация, отбелязва „Файненшъл Таймс“.

Според украински и европейски официални представители, които участват в планирането, както и други лица, запознати с въпроса, Зеленски възнамерява да обяви плана за президентски избори и референдум на 24 февруари – четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия.