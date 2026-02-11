Тайна ракетна база в Беларус? Сателити засекли „Орешник“ край летище "Кричев-6"

На територията на бившето военно летище Кричев-6 в Беларус е регистрирано активно разполагане на военна база. Нови сателитни снимки показват оборудване, което може да принадлежи на ракетния комплекс „Орешник“. Това съобщава украинското Радио Свобода.

Снимка от 9 февруари показва шест превозни средства на територията на централния военен лагер, които по размер и пропорции съответстват на оборудването на комплекса „Орешник“.

В същото време все още не е възможно точно да се определи техният вид поради недостатъчното качество на изображенията.

Освен това на територията е регистрирано следното: около 25 военни превозни средства от различни видове; няколко земни могили; сграда с неизвестно предназначение; изграждане на хангари за оборудване.

Преди това американски изследователи от колежа Мидълбъри също нарекоха летището Кричев-6 възможна база за Орешник.

Анализът на новите изображения потвърждава, че видеото от „бойното дежурство“ на комплекса, публикувано по-рано от руското и беларуското министерство на отбраната, може да е било заснето там.

„Орешник“ в Беларус

По-рано президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че ракетната система „Орешник“ вече е поставена на бойно дежурство в страната. Според него Беларус вече разполага с тактическо ядрено оръжие, а сега арсеналът се допълва с нова ракетна система, като Минск може да получи до десет такива системи от Русия.

Впоследствие украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че украинската страна знае местоположението на новата руска ракета „Орешник“ в Беларус и съответната информация се предава на международни партньори.

Според предварителните оценки „Орешник“ може да е модификация на ракетата РС-26 „Рубеж“, чийто обсег на полет, по неофициални данни, е около 5500 километра, но в открити източници има малко информация за тази система.