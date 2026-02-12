Въздушна тревога в Украйна: ВВС предупреждават за изстрелването на "Орешник"

В цяла Украйна в четвъртък, 12 февруари, е обявена въздушна тревога заради руски изтребител МиГ-31К и заплаха от използване на балистично оръжие. За това съобщават от Военновъздушните сили.

12:35 часа местно време (съвпада с българското) "вероятно е изстреляна балистична ракета със среден обсег“, пишат от Военновъздушните сили на Украйна.

Мониторинговите Telegram канали предупреждават за възможно изстрелване на балистична ракета със среден обсег Орешник.

В нощта на 12 февруари Русия атакува Киев с балистични ракети и дронове, чуха се експлозии. Под удара се оказаха инфраструктурни обекти на столицата.

В резултат на руския обстрел са регистрирани щети на три места в районите Днепровски и Дарницки в Киев, пострадали са двама души.

Според данните на ВВС на Украйна, войските на Русия са атакували Украйна с 24 балистични ракети "Искандер-М/С-300“, управляема авиационна ракета Х-59/69 и 219 ударни БпЛА от типа "Шахед“, "Гербер“, "Италмас“ и други типове безпилотни летателни апарати.