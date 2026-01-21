Самолетът на Тръмп се повреди във въздуха, докато той е на борда

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е кацнал безопасно с правителствения самолет Air Force One във военната база Joint Base Andrews край Вашингтон във вторник вечерта, след като малко след излитането е била установена техническа неизправност, съобщи Ройтерс.

По информация на Белия дом става въпрос за „незначителен електрически проблем“, засечен от екипажа на самолета. Air Force One е останал във въздуха по-малко от час, след което е бил върнат обратно в авиобазата като предпазна мярка.

Пътуването на президента е продължило с по-малък самолет Boeing 757, който е излетял малко след полунощ местно време (05:00 GMT, 07:00 ч. българско време) в сряда — повече от два часа след първоначалното излитане.

Тръмп пътува за Давос, Швейцария, където трябва да се присъедини към други световни лидери за участие в Световния икономически форум.

Инциденти, свързани с безопасността на въздушния транспорт с участието на президент или вицепрезидент на САЩ, са редки, но не и безпрецедентни. През 2011 г. самолетът Air Force One, превозващ президента Барак Обама, прекъсна кацане заради лоши метеорологични условия по време на пътуване за събитие в Кънектикът. Година по-късно Air Force Two, с който пътуваше тогавашният вицепрезидент Джо Байдън, бе ударен от птици в Калифорния, но кацна безопасно.