Су-57 в Алжир: първа поява на руския изтребител в страната

Су-57 е само част от усилията на Алжир да модернизира своята армия

Руският износител на оръжие „Рособеронекспорт“ посочи миналата година, че два самолета Су-57 вече са били продадени в чужбина. Единият от тях може би е бил забелязан за първи път, пише The National Interest.

Във видеоклип, разпространен в социалните медии, се вижда руски Sukhoi Су-57 (наричан от НАТО „Felon”), летящ над поле в Алжир. Според медийни съобщения краткият клип, който за първи път се появи на популярната китайска платформа за споделяне на видеоклипове TikTok, е записан от картофопроизводител близо до военновъздушната база Oum El Bouaghi, разположена извън Ain Beida.

Алжир е първият чуждестранен купувач на изтребителя Су-57

Досега Алжир е единственият сигурен чуждестранен купувач на Су-57, като Алжир се е ангажирал да закупи дузина стелт изтребители от пето поколение от Rostec, руския държавен военно-промишлен конгломерат.

Рособоронэкспорт, единствената държавна посредническа агенция за износ и внос, свързани с отбраната на Русия, обяви миналата есен, че два Су-57 са били доставени на неназован чуждестранен купувач, което предизвика спекулации, че това е Алжир. Defense News отбеляза, че Кремъл отдавна е давал приоритет на авторитарните страни в Африка и Близкия изток за бизнес, като се има предвид тяхната нежелание да се ангажират с зависимите от правата на човека западни военни вериги за доставки.

Въпреки това, Су-57 може да е прекалено голяма крачка за Вашингтон. Съединените щати заплашиха да наложат санкции на Алжир за закупуването на самолетите.

Робърт Паладино, ръководител на Бюрото по въпросите на Близкия Изток в Държавния департамент, отправи предупреждение по време на изслушване пред Сенатската комисия по външни отношения, като посочи, че приемането на руския изтребител от Алжир автоматично ще доведе до мерки по Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA). Това е същият закон, който доведе до внезапното изключване на Турция, членка на НАТО, от програмата F-35 Lightning II, след като тя закупи руската система за противовъздушна отбрана С-400 Triumf.

Палладино предположи миналата седмица, че Алжир може да е отворен за намиране на път напред, въпреки че Анкара се опитва да разреши проблема с CAATSA от няколко години без успех.

Су-57 може да промени баланса на силите в Северна Африка

Defense News отбеляза още, че Су-57 е само част от усилията на Алжир да модернизира своята армия, но може да наруши баланса на силите в Северна Африка и „южния фланг на НАТО“.

През октомври 2025 г. Алжир потвърди, че е сключил сделка за 14 руски Sukhoi Су-34 (наименование на НАТО „Fullback“), а северноафриканската страна започна да получава Sukhoi Su-35 (наименование на НАТО „Flanker-E/M“). Закупуването на самолетите беше в отговор на продължаващите напрежения със съседката и регионална съперница Мароко, която е приела американските F-16 и може да стане първата арабска държава, която ще придобие Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Ако Алжир официално приеме Су-57, Вашингтон ще намери начин да снабди Рабат с F-35, за да противодейства на заплахата.

Този месец беше съобщено, че Русия твърди, че е получила „голяма партида“ изтребители Sukhoi Су-57, но броят на самолетите остава непотвърден и изглежда малко вероятно да е значителен, като се имат предвид продължаващите проблеми с доставките на Кремъл.

Питър Сучиу е допринесъл с над 3200 публикувани статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката.