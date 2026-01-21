Шведските войски са напуснали Гренландия

Мисията е изпълнена - ангажиментът в Арктика продължава

Шведски военнослужещи са завършили разузнаването за учения в Гренландия и напускат датския остров, съобщиха в сряда Шведските въоръжени сили. Премиерът на кралството Улф Кристерсон заяви на 14 януари, че шведски офицери са пристигнали на острова по искане на Дания, но не уточни броя им.

"Шведските въоръжени сили завършват разузнаване в Гренландия. Работата на място беше проведена, за да се оценят условията и възможностите за бъдещи тренировъчни дейности в Гренландия и Арктика", се казва в изявление на шведските въоръжени сили на уебсайта им.

Както уточни Ева Скуг Хаслум, началник на Оперативното командване на въоръжените сили, шведските войски напускат острова: "Следващата стъпка е да се оцени събраната информация и да се започне планиране на бъдещи учения".

Според въоръжените сили, Швеция ще участва в серия от датски учения, наречени "Арктическа устойчивост", през цялата година, които целят "укрепване на сигурността в региона и практикуване на отбраната на северния фланг на НАТО".

Няколко европейски страни партньори на НАТО изпратиха войски в Гренландия за участие в разузнавателна мисия. Тази мисия, водена от Дания, е част от по-широките усилия на НАТО за укрепване на военното му присъствие в региона.

– Сега напускаме обекта, но не и бойното действие. Следващата стъпка е да оценим събраната информация и да започнем да планираме бъдещи учения, казва вицеадмирал Ева Скуг Хаслум, началник на отдела за управление на операциите в шведските въоръжени сили.

Шведска отговорност в района

От края на миналата година шведските въоръжени сили са част от нова оперативна зона на НАТО, JFC Norfolk. Зоната се простира от Северна Америка до финландската и норвежката граница с Русия.

Зоната на операциите включва Арктика и важната трансатлантическа връзка, която свързва Северна Америка с Европа. Седем от осем арктически държави са страни от НАТО, като Швеция е една от тях, а Русия е осмата.

Руските амбиции в Арктика са добре известни и в рамките на съвместното планиране на отбраната на НАТО, Швеция, заедно с останалите скандинавски страни, има отговорност да допринесе за сигурността в региона.

- За да можем да защитаваме зоната, която сме длъжни да защитаваме, ние също трябва да бъдем активни там.

Присъствието, сътрудничеството и обучението в Арктика са важна част от цялостното възпиране и отбрана на алианса. Как, кога и с какви ресурси Швеция и въоръжените сили ще участват в дейности в Гренландия е част от работата по планирането, която сега предстои да започне, казва Ева Скуг Хаслум.

Датските упражнения засилват безопасността

Намерението е Швеция да участва в повтарящите се датски учения Arctic Endurance през годината, които имат за цел да укрепят сигурността в района и да практикуват отбраната на северния фланг на НАТО.

Серията от учения се ръководи от Дания, а работата по планирането ще се проведе в диалог с Дания и други съюзници.