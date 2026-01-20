Военни самолети на САЩ и Канада кацат в Гренландия за "отдавна планирани" мисии

Самолети, принадлежащи към съвместно военно командване на Съединените щати и Канада, "скоро ще пристигнат" в Гренландия, за да участват в "дълго планирани дейности" в автономната територия под датски суверенитет, обяви в понеделник тази двунационална военна структура, предава AFP.

Според съобщението, публикувано в социалната мрежа X, Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) е заявило, че военният самолет ще подкрепи "различни отдавна планирани дейности". NORAD играе стратегическа роля в наблюдението и откриването на потенциални прониквания във въздушното пространство на Северна Америка.

Представители на командването подчертаха, че разполагането е извършено в координация с датските власти, а местната власт в Гренландия е била информирана за тези дейности.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring… — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 19, 2026

"Самолети на Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) скоро ще пристигнат в космическата база Питуфик, Гренландия. Заедно със самолети, действащи от бази в континенталната част на САЩ и Канада, те ще подкрепят различни отдавна планирани дейности на NORAD, надграждайки трайното сътрудничество в областта на отбраната между Съединените щати и Канада, както и Кралство Дания.

Тази дейност е координирана с Кралство Дания и всички поддържащи сили действат с необходимите дипломатически разрешения. Правителството на Гренландия също е информирано за планираните дейности, пише AFP, цитирана от Agerpres.

NORAD рутинно провежда продължителни, разпръснати операции в защита на Северна Америка, чрез един или всичките три региона на NORAD (Аляска, Канада и континенталната част на САЩ)", се казва в съобщението в Х.

Съобщението идва на фона на меко казано чувствителен геополитически контекст, белязан от изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който многократно заплаши, че Съединените щати желаят да поемат контрола над тази огромна територия в Арктика.