Тръмп заплаши осем европейски държави с мита заради Гренландия

"За Китай и Русия днес е щастлив ден"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини в остро послание осем европейски съюзника, че "играят много опасна игра" в Гренландия и ги заплаши с нови мита, безпрецедентна ескалация в опитите му да си осигури огромната датска автономна територия, съобщиха агенциите.

"Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия отидоха в Гренландия незнайно защо. Тези страни, които играят много опасна игра, поеха недопустим риск", написа американският лидер, говорейки за разполагането на европейски войници в Гренландия.

"Столетия по-късно е време Дания да върне (острова) – на карта е заложен световният мир!", посочи Тръмп.

Тръмп заплаши тези страни, че ще им наложи нови мита, ако "не бъде постигнато споразумение за пълна продажба на Гренландия". Тези 10-процентни мита ще влязат в сила от 1 февруари и до 1 юни може да станат 25-процентни, посочи републиканецът. Европейските лидери веднага осъдиха изказването. Френският президент Еманюел Макрон заклейми хода на Вашингтон като "недопустима заплаха" и обеща единен европейски отговор.

"Гренландия не се продава"

В Дания и Гренландия няколко хиляди демонстранти излязоха по улиците, за да протестират срещу тези териториални амбиции.

В центъра на гренландската столица Нук хиляди хора застанаха под дъжда с шапки с надпис Make America Go Away, или "Да накараме Америка да си тръгне" (игра на думи с девиза на движението MAGA на Тръмп), и пееха традиционни инуитски песни. В Копенхаген море от хора премина с шествие с червено-бели датски и гренландски знамена към посолството на САЩ, скандирайки името на Гренландия на гренландски: "Калалит Нунат!"

"Гренландия не се продава", скандираха още те.

ЕС свика извънредна среща

Заради заплахите на Тръмп, постоянните представители на 27-те държави от ЕС ще се съберат днес на извънредна среща, свикана от Кипър, който пое шестмесечното ротационно председателство на Съюза.

Митата, наложени от САЩ на европейските съюзници, вредят на просперитета от двете страни на Атлантика и облагодетелстват Китай и Русия, каза върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Сигурно за Китай и Русия днес е щастлив ден. Те са единствените, които имат полза от разногласия между съюзниците", написа тя в Екс в отговор на заканата на американския лидер. "Митата крият опасност да направят Европа и САЩ по-бедни и да подкопаят нашето общо благоденствие. Ако сигурността на Гренландия е застрашена, можем да решим този въпрос в рамките на НАТО."

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен изрази изненада от заплахата на Тръмп, а британският премиер Киър Стармър коментира, че Вашингтон "напълно греши" с подобен ход.

Френският президент Еманюел Макрон посочи, че заплахата на президента на САЩ е неприемлива, а шведският лидер Улф Кристершон каза, че страната му няма да се остави да бъде изнудвана.

Демократите: Ще блокираме митата

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата, които Тръмп заплаши да наложи на европейски съюзници заради Гренландия, предаде ДПА.

"Безразсъдните мита на Доналд Тръмп вече и без това спомогнаха за покачване на цените и навредиха на нашата икономика, а сега той само още повече влошава ситуацията", се казва в становище на Шумър, разпространено снощи. "Невероятно е как той иска да умножи по две ефекта от тази глупост, като наложи мита на най-близките ни съюзници в името на нереалистичния си поход за завладяване на Гренландия."

"Сенатските демократи ще внесат законопроект за блокиране на тези мита, преди да са нанесли още по-големи щети на американската икономика и на нашите съюзници в Европа."