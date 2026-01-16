Тръмп прие медал от Нобеловата награда на Мачадо

Жест към американския президент

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо е подарила златния си медала за Нобелова награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Служител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, потвърди, че Тръмп възнамерява да запази отличието.

В публикация в социалните мрежи американският президент написа: “Мария ми подари Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Тя е прекрасна жена, преживяла толкова много. Един прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!”.

От своя страна Мачадо определи срещата като “отлична” и заяви, че разговорите са преминали много добре.

Мария Корина Мачадо е предложила и паричното възнаграждение от награда в размер на 1 милион долара, но не е ясно дали Тръмп го приел.

“Връчих на президента на Съединените щати медала, Нобеловата награда за мир, и му казах: “Преди 200 години генерал Лафайет даде на Симон Боливар медал с лика на Джордж Вашингтон. Боливар пази този медал до края на живота си. 200 години по-късно народът на Боливар връща на наследника на Вашингтон медал - медалът от Нобеловата награда за мир - като признание за неговата уникална ангажираност за нашата свобода”, заяви Мария Корина Мачадо.

С визитата си в Белия дом, опозиционната лидерка се надяваше да убеди Тръмп, че във Венецуела трябва да се проведат предсрочни избори.

“Президентът Тръмп е ангажиран с надеждата един ден да види избори във Венецуела. Но засега няма актуализиран график”, заяви Карълайн Левит, говорител на Белия дом.

Според Мачадо, ако има избори, тя ще спечели подкрепата на 90 процента от избирателите.

Часове по-рано Тръмп потвърди подкрепата си за временния президент на Венецуела - Делси Родригес, която беше втори човек в управлението на Мадуро.

В реч за състоянието на нацията, временният президент на Венецуела заяви, че ще внесе предложение за реформа на закона за въглеводородите, заради американските инвеститори, които настояват за по-лесен достъп до петролната промишленост.

По думите на Родригес, реформата ще улесни инвестициите в неразботвани петролни находища.

Съединените щати твърдят, че около 500 милиона долара вече са генерирани от продажби на петрол по силата на споразумение с Каракас и че тези средства са в банкови сметки, контролирани от Вашингтон.