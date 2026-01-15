САЩ обявиха ускорено въвеждане в употреба на интелигентни противотанкови мини XM204

Американската армия обяви ускорено въвеждане в употреба на противотанкова мина - XM204, след успешни изпитания на полигона в Бавария през декември 2025 г. По време на изпитанията в Графенвер оръжието е тествано от 2-ри кавалерийски полк на САЩ, разположен във Вилзек, съобщава Stars and Stripes.

Военните провериха надеждността, ефективността и безопасността на системата. Освен това инструкторите от многонационалния център за обучение в Хоенфелс преминаха курс, за да обучават други войници как да използват тази мина.

XM204 е компактно оръжие с размерите на куфар, което след ръчно инсталиране е в състояние самостоятелно да открива приближаваща се бронирана техника и да изстрелва подвижни боеприпаси във въздуха.

Те сканират терена, потвърждават целта и изстрелват бронебойна заряда отгоре, където бронята е най-слаба.

Според производителя Textron, системата има радиус на поражение около 50 метра и може да извърши до четири атаки.

Договорът за производство на XM204 е сключен през 2022 г. на стойност 353 милиона долара за срок от пет години.