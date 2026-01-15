САЩ официално започнаха да продават венецуелски петрол

САЩ финализираха първата си продажба на венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара, съобщи служител на администрацията пред CNN. Същият добави, че се очакват още продажби на петрол през следващите дни и седмици.

По-рано този месец президентът Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да получи достъп до петролните резерви на Венецуела, най-големите в света, след военната намеса на САЩ в страната и залавянето на президента Николас Мадуро.

Въпреки че не е ясно откъде идва тази цифра, Тръмп заяви в петък, че петролната индустрия ще допринесе с поне 100 милиарда долара за възстановяване на повредения енергиен сектор на Венецуела.

Той също така отбеляза, че САЩ ще изнесат 30-50 милиона барела венецуелски петрол в сътрудничество с американски корпорации.

В петък ръководители на американски енергийни компании в Белия дом поставиха под въпрос плановете на администрацията да се възползва от венецуелския петрол.

"Това е неинвестиционно", предупреди главният изпълнителен директор на ExxonMobil Дарън Уудс, докато обсъждаше предизвикателствата пред правенето на бизнес във Венецуела. "Има редица правни и търговски рамки, които ще трябва да бъдат установени, за да разберем дори каква възвръщаемост ще получим от инвестицията", предупреди той.

Няколко други шефове на петролни компании също изразиха нежелание да правят бизнес в затруднената латиноамериканска страна. След продължителна среща в Белия дом в петък, Тръмп и неговите най-висши помощници излязоха без никакви сериозни ангажименти от компаниите да инвестират милиарди долари в страната.

Междувременно, детайлите около първата продажба на петрол останаха неясни в сряда.

"Екипът на президента Тръмп улеснява позитивните, текущи дискусии с петролни компании, които са готови и желаят да направят безпрецедентни инвестиции за възстановяване на петролната инфраструктура на Венецуела", заяви говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс в изявление, предава CNN.

В сряда Reuters съобщи, че венецуелският суров петрол се предлага с отстъпка на търговците в сравнение с конкурентния петрол от други страни, като например Канада.