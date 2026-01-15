Агент на ICE простреля мъж от Венецуела, очевидци атакуваха федералния агент с лопати за сняг (ВИДЕО)

Нов инцидент с употреба на огнестрелно оръжие от агент на Агенцията за имиграция и митници на САЩ (ICE) се случи в сряда вечерта в Минеаполис, когато мъж от Венецуела е ранен в крака по време на операция по арест, пише The Telegraph.

Инцидентът се случва само няколко дни след смъртта на 37-годишната Рене Никол Гуд, майка на три деца, която бе убита от изстрел на агент на ICE в същия град, което предизвика вълна от реакции.

Според съобщенията на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, новият инцидент е станал малко преди 7 часа вечерта (местно време), след "целенасочена проверка на превозно средство“ в рамките на операция за арест на нелегален имигрант от Венецуела. Както се посочва, мъжът се опитал да избяга с колата си, сблъскал се с паркирано превозно средство и след това избягал пеша.

Andrew Mercado @MercadoMedia1 @Guru_Merc filming from ICE agent involved in shooting in North Minneapolis is upset that the Police have began to work with Federal officers to control the protesters.



ICE agent involved in shooting in North Minneapolis

Portland ICE Protests… pic.twitter.com/Ckd8u2PD9C — Miss Mary (@DivintyMary) January 15, 2026

Агентът, който го е преследвал, е бил подложен на "брутална атака“ по време на опита за арест. Властите твърдят, че още двама души са излезли от близка къща и са нападнали федералния агент, използвайки лопата за сняг и дръжка на метла.