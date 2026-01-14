САЩ искат Гренландия за „Златния купол“

Дания засилва военното си присъствие на острова

Съединените щати се нуждаят от Гренландия за своя отбранителен проект “Златният купол”, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той добави, че ако островът не бъде взет от Съединените щати, Русия или Китай ще го окупират.

“Гренландия е жизненоважна за изграждането на Златния купол. НАТО трябва да ръководи процеса по получаването му. Ако ние не го направим, Русия или Китай ще го направят, а това няма да се случи!”, написа Тръмп в социалната мрежа TruthSocial.

“Златният купол” е цялостна отбранителна система срещу всички видове ракети, включително ядрени, за защита на северноамериканския континент. Проектът използва наземни и орбитални прехващачи. Пентагонът представи новата концепция за противоракетна отбрана през септември 2025 г.

В публикацията американският президент твърди, че НАТО не би бил “ефективна сила или възпиращ фактор” без военната мощ на САЩ. Следователно, заключи Доналд Тръмп, алиансът ще стане “много по-страховит”, след като Съединените щати получат Гренландия. Той добави, че “НАТО трябва да води усилията, за да я получим”.

Гренландия ще предпочете да остане част от Дания, вместо да стане част от Съединените щати, заяви вчера министър-председателят на автономната територия Йенс-Фредерик Нилсен.

Междувременно стана ясно, че Дания ще засили военното си присъствие в Гренландия. Затова води непрекъснат диалог с НАТО за укрепване на присъствието на пакта в Арктика, заяви вчера датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен пред Франс прес. “Ще продължим да укрепваме военното си присъствие в Гренландия, но също така ще настояваме в НАТО за повече учения и засилено присъствие на пакта в Арктика”, написа министърът в изявление за AФП.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подкрепата си за Гренландия. Тя заяви, че арктическият остров “принадлежи на неговите жители”, предаде АФП.

“За мен е важно гренландците да знаят, и то не само от думи, а от дела, че уважаваме техните желания и интереси и че могат да разчитат на нас”, каза тя на пресконференция в Брюксел.