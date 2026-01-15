„Ванс ни мрази“: Страховете на Европа за Гренландия нарастват, докато вицепрезидентът на САЩ се впуска в преговори

Изправени пред порой от американски заплахи за завземане на Гренландия, външният министър на Дания и неговият гренландски колега отлетяха за Вашингтон за – те се надяваха – съчувствени разговори с държавния секретар Марко Рубио, пише европейското издание на Politico.

Но планът им за успокояващ дипломатически разговор ескалира в напрегнат директен сблъсък между Белия дом и врага на ЕС, Джей Ди Ванс.

През последната година вицепрезидентът на САЩ си спечели репутация на човек, който е враждебен към стария континент, а много правителства в Европа се опасяват от неговото твърдолинейно влияние върху президента Доналд Тръмп, когато става въпрос за завземане на територия от дългогодишен съюзник.

Сред 10-те министри и служители, които са говорили анонимно с POLITICO за тази статия, никой не е смятал Ванс за съюзник - нито в преговорите за Гренландия, нито в трансатлантическите отношения като цяло.

„Ванс ни мрази“, каза един европейски дипломат, на когото е предоставена анонимност, за да изрази откровена гледна точка, подобно на други, цитирани в тази статия. Съобщението, че вицепрезидентът ще ръководи преговорите във Вашингтон за Гренландия, разтревожи европейската страна. „Той е коравият човек“, каза същият дипломат. „Фактът, че е там, говори много и мисля, че е отрицателен за резултата.“

Тръмп казва, че иска „собственост“ върху Гренландия от съображения за национална сигурност на САЩ и ще я получи или чрез преговори, или, ако е необходимо, евентуално чрез военни средства.

Залогът е много повече от просто съдбата на остров с 57 000 жители или дори бъдещето на Арктика. Войнствената реторика от Белия дом обезпокои съюзниците на Америка в НАТО и провокира предупреждения от Дания, че подобен ход ще разруши следвоенния западен алианс. Други казват, че това вече е фатално за международния ред, на който разчитат трансатлантическите отношения.

В крайна сметка, преговорите във Вашингтон в сряда преминаха толкова добре, колкото можеше да се очаква, заявиха официални лица след това: Американците бяха откровени, но не беше обявена война. Нито пък поводът се превърна в публично унижение от вида, който Ванс отприщи срещу украинския президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Белия дом миналата година.

Двете страни очевидно аргументираха позициите си с известна сила, но бяха решени да продължат разговорите. Работна група на високо ниво ще проучи дали може да се постигне компромис между датчаните и гренландците, както и между Тръмп.

„Фундаментално несъгласие“

Дискусията „не беше толкова успешна, че да стигнем до заключение, в което американските ни колеги казаха: „Съжалявам, това беше пълно недоразумение, отказахме се от амбициите си“, пошегува се датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред репортери след това, което той определи като „откровен“ обмен на реплики с Ванс и Рубио. „Очевидно има несъгласие.“

„Президентът има това желание да завладее Гренландия“, добави Расмусен. „За нас идеи, които не биха зачитали териториалната цялост на Кралство Дания или правото на самоопределение на гренландския народ, разбира се, са напълно неприемливи. И следователно все още имаме фундаментално несъгласие. И сме съгласни да не сме съгласни.“

Той каза, че бъдещите разговори трябва да зачитат „червените линии“, определени от Гренландия и Дания. Надеждата е, че работната група ще помогне за понижаване на „температурата“ по въпроса, когато започне работа през следващите седмици, добави Расмусен.

Малката победа за датчаните е, че въпросът за Гренландия – засега – се е преместил от необузданите изображения в социалните медии на острова, облечен в американско знаме, в истински дипломатически канал, давайки време на всички да се успокоят.

Ако се получи, това ще е нещо.

Поток от публикации с X от съюзниците на Тръмп – наред с безкомпромисни изявления от самия президент – оставиха европейските чиновници ужасени. В една от публикациите, публикувани от Белия дом тази седмица, Тръмп може да се види как наднича от прозореца на Овалния си кабинет към сцена, изобразяваща заледената карта на Гренландия.

Зад него, наблюдавайки, стои Ванс. „Беше ужасно“, каза пред POLITICO първият дипломат, цитиран по-горе.

Няма приятел

Малко европейци ще забравят атаките на Ванс срещу Зеленски по време на сблъсъка в Овалния кабинет миналия февруари . Ванс също така остави европейците шокирани и ужасени, когато ги разкритикува за отказа им да работят с крайната десница и горчиво се оплака колко много негодува, че Америка плаща за европейска сигурност.

За разлика от това, Рубио често е описван като „солиден“ от европейските служители и като цяло се възприема като човек, който е по-съгласен с приоритетите на европейския мейнстрийм, особено по отношение на сигурността и войната в Украйна.

Към момента на писане на статията, Ванс не беше дал публично информация за разговорите в сряда за Гренландия. В отговор на искане за коментар, заместник-прессекретарят на Ванс посочи предишни изказвания, в които вицепрезидентът е казал „Обичам Европа“ и европейските хора, но също така е казал, че европейските лидери са „заспали на волана“ и че администрацията на Тръмп е разочарована, че не са успели да се справят с проблеми, включително миграцията и инвестициите в отбраната.

Един служител на ЕС, говорейки след срещата, предположи, че всъщност е добре, че Ванс е замесен, защото той „диктува правилата“ и има влияние върху Тръмп.

На други места обаче скептицизмът остава дълбок - и се превръща в тревога от перспективата, че когато вторият мандат на Тръмп приключи, Ванс може да поеме властта в Белия дом.

Въпреки че Тръмп може да бъде разсеян, според някои представители на ЕС, Ванс изглежда е по-скоро идеологически настроен във враждебността си към Европа.

Това би било риск не само за Гренландия, но и за НАТО и Украйна. Някои дипломати от ЕС виждат териториалните амбиции на Тръмп като част от модел, който включва атаките на Ванс и новата стратегия за национална сигурност на Белия дом, която има за цел да пренасочи европейската демокрация към целите на движението MAGA на Тръмп.

Що се отнася до спора за Гренландия, мнозина в Брюксел и европейските столици са песимистично настроени. Дори Расмусен, датският външен министър, не се преструваше, че се вижда сделка и призна, че такава може никога да не се случи.

„Тръмп не иска да инвестира в нещо, което не притежава“, каза един дипломат от ЕС.

САЩ имат широк достъп до Гренландия за разполагане на военни сили съгласно съществуващите споразумения и биха могли лесно да инвестират в по-нататъшно икономическо развитие, според датчаните и техните съюзници.

„Не е ясно какво има да се преговаря, защото американците вече могат да имат каквото си поискат“, каза друг дипломат. „Единственото нещо, което Дания не може да даде, е да каже, че Гренландия може да стане американска.“

Може би не става въпрос за това какво може да даде Гренландия, ако накрая президентът и неговият нетърпелив заместник решат просто да я вземат.

Виктор Гури-Лафонт и Никълъс Винокур допринесоха за репортажа.