Стрелба отново разтърси Минеаполис при федерална акция

Пореден случай на стрелба от страна на Органите на Реда в Минеаполис. Полицаи простреляха мъж в крака по време на проверка, съобщават местни медии.

По първоначална информация мъжът е бил спрян за рутинна проверка, но е направил опит да избяга, след което е нападнал полицаите с лопата. В отговор служителите на реда са открили огън и са го ранили в крака.

Според властите простреляният е венецуелски гражданин, който е влязъл нелегално на територията на Съединените щати.

Инцидентът се случва седмица след друг трагичен случай в Минеаполис, при който агент на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) застреля 37-годишна жена в жилищен квартал по време на мащабна операция по депортиране.

Жертвата – Рене Гуд – е била част от доброволческа мрежа от квартални патрули, наблюдаващи дейността на ICE в града. Смъртта ѝ предизвика вълна от протести както в Минеаполис, така и в други части на страната.