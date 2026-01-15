Тръмп иска „бърз“ удар срещу Иран, но съветниците му не дават гаранция за падането на режима

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска бърз удар срещу Иран, за да избегне продължителна война. Съветниците обаче не гарантират незабавно падане на режима в Техеран след атака. Това съобщава NBC News.

Доналд Тръмп изрази желанието си всякакви военни действия на САЩ срещу Иран да бъдат „бързи и решителни“ и да доведат до краен резултат, а не до продължителен конфликт.

Според източници, американският президент се стреми към последен удар срещу режима , но екипът му по национална сигурност в момента не може да гарантира бърз крах на режима в Техеран. В американската администрация има сериозни опасения относно евентуален ирански отговор, който съветниците смятат за неизбежен.

Основните възпиращи фактори в момента са липсата на ресурси. Според NBC, САЩ може да нямат достатъчно възможности в региона, за да се защитят от иранска контраатака.