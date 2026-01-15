Екипажът на космическия кораб Crew Dragon на SpaceX се завърна на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)

Американският космически кораб Crew Dragon на SpaceX с екипажа на мисията Crew-11 се завърна на Земята след откачване от Международната космическа станция (МКС), според съобщение на уебсайта на НАСА.
Откачването се състоя в сряда в 17:20 ч. източно време (22:20 ч. GMT). След около 10,5 часа полет, космическият кораб се приземи край бреговете на Калифорния в 8:41 ч. GMT.
Екипажът на мисията Crew-11 включва американските астронавти Зена Кардман и Майк Финке, руският космонавт Олег Платонов, както и японската астронавтка Кимия Юи. Те пристигнаха на МКС през август 2025 г. и трябваше да останат на станцията приблизително до края на февруари.
Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc— NASA (@NASA) January 15, 2026
Ранното завръщане се дължи на медицински инцидент, свързан с един от астронавтите. НАСА не разкри самоличността на астронавта или предварителната диагноза, но отбеляза, че състоянието на члена на екипажа е стабилно. Длъжностни лица подчертаха, че инцидентът не е причинен от работа на станцията, подготовка за излизане в открития космос или нараняване.
Welcome home! #Crew11 @NASA_Astronauts Zena Cardman, Mike Fincke, JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Kimiya Yui, and Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov splashed down off the coast of California after 167 days days in space as part of Expedition 74 aboard the… pic.twitter.com/BYwrkYSpTI— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 15, 2026
#Crew11 Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, left, @NASA_Astronauts Mike Fincke, Zena Cardman, and JAXA astronaut Kimiya Yui, right, are seen inside their @SpaceX Dragon spacecraft after splashing down off the coast of California. More photos: https://t.co/Z4Dn0TCIiI pic.twitter.com/7qvM76jFh5— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 15, 2026