Екипажът на космическия кораб Crew Dragon на SpaceX се завърна на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)

Автор: Петя Кузева
Америка
снимка: X.com / NASA

Американският космически кораб Crew Dragon на SpaceX с екипажа на мисията Crew-11 се завърна на Земята след откачване от Международната космическа станция (МКС), според съобщение на уебсайта на НАСА.

Откачването се състоя в сряда в 17:20 ч. източно време (22:20 ч. GMT). След около 10,5 часа полет, космическият кораб се приземи край бреговете на Калифорния в 8:41 ч. GMT.

Екипажът на мисията Crew-11 включва американските астронавти Зена Кардман и Майк Финке, руският космонавт Олег Платонов, както и японската астронавтка Кимия Юи. Те пристигнаха на МКС през август 2025 г. и трябваше да останат на станцията приблизително до края на февруари.

Ранното завръщане се дължи на медицински инцидент, свързан с един от астронавтите. НАСА не разкри самоличността на астронавта или предварителната диагноза, но отбеляза, че състоянието на члена на екипажа е стабилно. Длъжностни лица подчертаха, че инцидентът не е причинен от работа на станцията, подготовка за излизане в открития космос или нараняване.

