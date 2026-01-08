НАСА обмисля ранно завръщане на Crew-11 от МКС

Астронавтите обикновено живеят на ротации от шест до осем месеца на МКС

НАСА обмисля рядко срещано ранно завръщане на екипажа си от Международната космическа станция поради неуточнен медицински проблем, включващ един от астронавтите, след като отмени планиран космически разход, насрочен за четвъртък, съобщи агенцията, цитирана от Reuters.

Говорителка на НАСА заяви, че астронавтът с медицински проблем, чието име не се посочва, е в стабилно състояние в орбиталната лаборатория.

НАСА заяви в по-ранно изявление, че „следи медицински проблем с член на екипажа, възникнал в сряда следобед“.

Астронавтите обикновено живеят на ротации от шест до осем месеца на МКС, с достъп до основно медицинско оборудване и лекарства за някои видове спешни случаи.

Четиричленният екипаж на Crew-11 включва американските астронавти Зена Кардман и Майк Финке, японския астронавт Кимия Юи и руския космонавт Олег Платонов. Те са на космическата станция от изстрелването ѝ от Флорида през август и е трябвало да се завърнат около май тази година.

Астронавтският корпус на НАСА счита медицинските ситуации на МКС за строго пазени тайни и астронавтите рядко признават или описват публично своите медицински състояния.

Разходките в открития космос са трудни и рискови мисии, които изискват месеци обучение, включващи обемисти скафандри и внимателно координирани инструкции, докато са привързани към МКС.

През 2024 г. НАСА отмени планирана разходка в открития космос в последния момент, защото астронавт е изпитал „дискомфорт в скафандъра“. Американският астронавт Марк Ванде Хей през 2021 г. отмени разходката си в открития космос поради прищипан нерв.