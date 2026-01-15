САЩ задържаха шести танкер в Кабирско море (ВИДЕО)

САЩ задържаха пореден танкер, свързан с Венецуела, в Карибския регион, става ясно от съобщение от Южното командване на американската армия.
Танкерът „Вероника“ плава под флага на Гвиана.
Това стана малко преди планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.
Това е шестият подобен танкер, задържан през последните седмици - всички те са превозвали, сега или в миналото, венецуелски петрол.
„Вероника“ е поредният танкер, действащ в нарушение на установената от президента Тръмп карантина за санкционирани плавателни съдове в Карибите, което за пореден път доказва ефективността на операция „Южно копие“, посочват американските военни.
"Единственият петрол, напускащ Венецуела, ще бъде петролът, който е координиран правилно и законно", гласи съобщението.
Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026
In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3