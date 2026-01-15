САЩ задържаха шести танкер в Кабирско море (ВИДЕО)

САЩ задържаха пореден танкер, свързан с Венецуела, в Карибския регион, става ясно от съобщение от Южното командване на американската армия.

Танкерът „Вероника“ плава под флага на Гвиана.

Това стана малко преди планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

Това е шестият подобен танкер, задържан през последните седмици - всички те са превозвали, сега или в миналото, венецуелски петрол.

„Вероника“ е поредният танкер, действащ в нарушение на установената от президента Тръмп карантина за санкционирани плавателни съдове в Карибите, което за пореден път доказва ефективността на операция „Южно копие“, посочват американските военни.

"Единственият петрол, напускащ Венецуела, ще бъде петролът, който е координиран правилно и законно", гласи съобщението.